RADI SJAJAN POSAO

Nijemci nahvalili Kovača nakon pobjede protiv Atalante: 'Hrvat je riskirao i briljantno pogodio'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Carmen Jaspersen/REUTERS

Jako sam zadovoljan, igrali smo dobar nogomet, zabili dva gola i odradili odličan posao u drugom poluvremenu. Puno smo radili na određenim detaljima i večeras je to izgledalo onako kako želimo, rekao je Kovač

Niko Kovač radi sjajan posao u Borussiji Dortmund. U Bundesligi je na samo šest bodova zaostatka od vodećeg Bayerna, a u Ligi prvaka je napravio korak prema osmini finala pobijedivši Atalantu 2-0 doma. Njemački mediji nahvalili su Hrvata nakon utakmice. 

"BVB je pod Kovačem napokon pronašao stabilnost bez lopte", pišu Ran i Sport1, govoreći o "majstorskom djelu" hrvatskog trenera. 

UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Borussia Dortmund v Atalanta
Foto: LEON KUEGELER/REUTERS

Kicker je pohvalio Kovača zbog hrabrosti da u početni sastav uvrsti 18-godišnjeg Lucu Reggianija. "Kovač je riskirao, ali briljantno pogodio", pišu Nijemci. 

Bivši izbornik "vatrenih" bio je zadovoljan izvedbom momčadi, ali je i pozvao na oprez uoči uzvratne utakmice. 

- Jako sam zadovoljan, igrali smo dobar nogomet, zabili dva gola i odradili odličan posao u drugom poluvremenu. Puno smo radili na određenim detaljima i večeras je to izgledalo onako kako želimo - rekao je i dodao:

- Ovo je savršen start u playoff, ali ništa nije gotovo. U Bergamu nas čeka potpuno drugačija utakmica, moramo biti jednako kompaktni i disciplinirani. U nokaut-fazi se računa samo prolaz, a do toga nećemo doći pričom, nego radom na terenu. 

