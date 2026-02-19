Nijemci nahvalili Kovača nakon pobjede protiv Atalante: 'Hrvat je riskirao i briljantno pogodio'

Niko Kovač radi sjajan posao u Borussiji Dortmund. U Bundesligi je na samo šest bodova zaostatka od vodećeg Bayerna, a u Ligi prvaka je napravio korak prema osmini finala pobijedivši Atalantu 2-0 doma. Njemački mediji nahvalili su Hrvata nakon utakmice.

"BVB je pod Kovačem napokon pronašao stabilnost bez lopte", pišu Ran i Sport1, govoreći o "majstorskom djelu" hrvatskog trenera.

Foto: LEON KUEGELER/REUTERS

Kicker je pohvalio Kovača zbog hrabrosti da u početni sastav uvrsti 18-godišnjeg Lucu Reggianija. "Kovač je riskirao, ali briljantno pogodio", pišu Nijemci.

Bivši izbornik "vatrenih" bio je zadovoljan izvedbom momčadi, ali je i pozvao na oprez uoči uzvratne utakmice.

- Jako sam zadovoljan, igrali smo dobar nogomet, zabili dva gola i odradili odličan posao u drugom poluvremenu. Puno smo radili na određenim detaljima i večeras je to izgledalo onako kako želimo - rekao je i dodao:

- Ovo je savršen start u playoff, ali ništa nije gotovo. U Bergamu nas čeka potpuno drugačija utakmica, moramo biti jednako kompaktni i disciplinirani. U nokaut-fazi se računa samo prolaz, a do toga nećemo doći pričom, nego radom na terenu.