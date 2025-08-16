Nijemci: 'Niki Kovaču Borussia sprema produljenje ugovora!'

Niko Kovač odradio je odličan posao na klupi Borussije Dortmund prošle sezone i izborio Ligu prvaka, a sada u upravi "crno-žutih", razmišljaju o novom ugovoru, piše Sky Sport.

Kovačev aktualni ugovor s Borussijom istječe u lipnju 2026., a razgovaraju o produljenju na još jednu sezonu, do 2027. "Obje strane žele takvo rješenje", pišu Nijemci.

Hrvatski trener i njemački klub pregovaraju o financijskim uvjetima (bonusima i klauzulama), a osim Kovača ugovor s tiče i njegovih suradnika. Naime, kondicijski trener Georg Schulz i analitičar Noah Tegatz izravno su ugovorom vezani uz Kovača.

Zanimljivo, bivši hrvatski izbornik u Dortmund je poveo svega dvojicu pomoćnika, brata Roberta te Filipa Tabalovića.

Podsjetimo, Kovač je preuzeo momčad Borussije u veljači ove godine i u 25 utakmica je pobijedio njih 15, uz četiri remija i šest poraza. Odveo je momčad do plasmana u Ligu prvaka kroz prvenstvo, a u elitnom klupskom natjecanju ispao je u četvrtfinalu od Barcelone.