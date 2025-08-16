Obavijesti

Sport

Komentari 1
RADI ODLIČAN POSAO

Nijemci: 'Niki Kovaču Borussia sprema produljenje ugovora!'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Nijemci: 'Niki Kovaču Borussia sprema produljenje ugovora!'
3
Foto: Marcus Hirnschal

Podsjetimo, Kovač je preuzeo momčad Borussije u veljači ove godine i u 25 utakmica je pobijedio njih 15, uz četiri remija i šest poraza. Odveo je momčad do plasmana u Ligu prvaka kroz prvenstvo

Niko Kovač odradio je odličan posao na klupi Borussije Dortmund prošle sezone i izborio Ligu prvaka, a sada u upravi "crno-žutih", razmišljaju o novom ugovoru, piše Sky Sport.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Navijači Borussije hodaju prema Maksimiru 01:32
Navijači Borussije hodaju prema Maksimiru | Video: čitatelj/24sata

Kovačev aktualni ugovor s Borussijom istječe u lipnju 2026., a razgovaraju o produljenju na još jednu sezonu, do 2027. "Obje strane žele takvo rješenje", pišu Nijemci.

Testspiel - 25/26 - Borussia Dortmund - Juventus Turin
Foto: Marcus Hirnschal

Hrvatski trener i njemački klub pregovaraju o financijskim uvjetima (bonusima i klauzulama), a osim Kovača ugovor s tiče i njegovih suradnika. Naime, kondicijski trener Georg Schulz i analitičar Noah Tegatz izravno su ugovorom vezani uz Kovača. 

Zanimljivo, bivši hrvatski izbornik u Dortmund je poveo svega dvojicu pomoćnika, brata Roberta te Filipa Tabalovića. 

Testspiel - 25/26 - Borussia Dortmund - Juventus Turin
Foto: Marcus Hirnschal

Podsjetimo, Kovač je preuzeo momčad Borussije u veljači ove godine i u 25 utakmica je pobijedio njih 15, uz četiri remija i šest poraza. Odveo je momčad do plasmana u Ligu prvaka kroz prvenstvo, a u elitnom klupskom natjecanju ispao je u četvrtfinalu od Barcelone. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO HNL transferi: Hajduk produžio s talentiranim krilom, Dinamo prodao Darija Špikića
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Hajduk produžio s talentiranim krilom, Dinamo prodao Darija Špikića

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livaković ide u Španjolsku?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livaković ide u Španjolsku?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči
UJEDINILE SNAGE

FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči

Paige vanZant (30) i Maryna Moroz (33) zvijezde su ženskog MMA sporta. Dok je Paige odavno napustila UFC i okušala se u natjecanju u šamaranju, Maryna je još u toj organizaciji. No jedna i druga fokusirale su se i na snimanja u oskudnim odjevnim kombinacijama. Nedavno su skupa snimile video sličnog sadržaja koji je mnoge ostavio bez teksta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025