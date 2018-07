Nijemci: Evo zašto navijamo za Hrvatsku! Kolinda, borbenost...

U nedjelju nas očekuje prava nogometna poslastica. Za naslov svjetskog prvaka će se u Moskvi boriti Hrvatska i Francuska na Lužniki stadionu.

Nije uopće upitno da će cijela Hrvatska disati uz Vatrene tijekom te finalne utakmice, ali osim Hrvatske, Vatreni su potporu dobili i iz brojnih drugih dijelova svijeta pa je tako njemački Ran sastavio 11 razloga zbog kojih će se u Njemačkoj navijati za Hrvatsku.

Prvi razlog je Bundesliga, a u opisu se pobliže objašnjava zbog čega je Bundesliga jedan od razloga zbog kojih Nijemci trebaju navijati za Hrvate.

- Kao fanovi Bundeslige poznate su nam brojne hrvatske zvijezde. Jedvaj igra za Leverkusen, Pjaca za Schalke, Rebić je u Frankfurtu, a Kramarić u Hoffenheimu. No, osim njih, tu su još i igrači koji su prije igrali za određene njemačke klubove, a to su Rakitić (Schalke), Mandžukić (Wolfsburg i Bayern), Perišić (Wolfsburg i Dortmund), Ćorluka i Vida (obojica su igrali u Leverkusenu) te Badelj (HSV). Osim igrača bitno je spomenuti i pomoćnog trenera Ivicu Olića koji je igrao za Bayern, HSV i Wolfsburg.

Kao drugi razlog Nijemci navode sjajnog Luku Modrića koji je kandidat za Zlatnu loptu Svjetskog prvenstva.

- Nogometni čarobnjak, srce i mozak hrvatske reprezentacije. Gledati kako on i Rakitić pokreću sve napade Vatrenih je pravi užitak. Gledanje Modrića kako na izmaku snaga izvlači sve iz sebe da napravi još jedan šprint u 119. minuti kako lopta ne bi izašla izvan granica igre, sve u vezi njega je savršenstvo - stoji u opisu.

Foto: Darren Staples/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Treći razlog je - autentičnost.

- Slavlje Hrvata nakon gola Mandžukića protiv Engleza pokazalo je kakav su narod. Emocije i radost koje su pokazali su jedinstvene. Njihovo slavlje nije imalo veze s glumom, oni se nisu bez veze šepurili kao Francuzi. Pravi užitak bilo je gledati hrvatsko slavlje.

Kao četvrti razlog navodi se borbenost Hrvata.

- Čak tri puta su Hrvati išli na produžetke, a dva puta i na penale. No, bez obzira na to sve oni i dalje trče kao da nisu odigrali niti jednu utakmicu. U svakoj utakmici daju sve od sebe i u svaki duel idu s velikom željom i borbenošću. Ostavljaju srce na terenu u svakoj utakmici. To je zaista impresivno.

Peti razlog leži u tome što Vatreni nisu bili označeni kao favoriti prije početka Svjetskog prvenstva.

- Stvarno volimo ove priče. Takve iznenađujuće i senzacionalne pobjede Hrvatske su prava bajka. Mi stvarno volimo bajke i nadamo se kako ćemo vidjeti sretan završetak. Sve osim pobjede Hrvatske bilo bi neprikladno.

Za šesti razlog Nijemci navode našu zemlju.

- Zaista smo sretni zbog ljudi u Hrvatskoj. Za tako malu zemlju bi naslov svjetskog prvaka barem na kratko ljudima maknuo misli s problema u državi. Istina da ovo nije nešto što im se prvi put dogodilo u sportu jer su oni uspješni u skoro svim sportovima, ali ovo je ipak nogomet koji je, slobodno možemo reći, najvažniji od svih sportova.

Foto: ANTONIO BRONIC

Kao sedmi razlog se navode arogantni Englezi.

- Hrvati su nas sve spasili. Momčad Garetha Southgatea je napravila sjajan posao, ali za sada je za njih dovoljno da budu i u polufinalu. Zahvaljujući Hrvatima, nećemo slušati 'It's coming home' sljedeće četiri godine.

Osmi razlog su navijači.

- Ponekad hrvatski navijače znaju napraviti nerede na tribinama, ali kako oni slave to je zaista sjajno za gledati. Nitko ne može ni zamisliti njihovo slavlje ukoliko osvoje Svjetsko prvenstvo.

Za deveti razlog navodi se predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.

- Kolinda je veliki navijač hrvatske reprezentacije i stvarno je 'luda'. Na svakoj utakmici ona je na tribinama obučena u hrvatski dres, a poslije utakmice odlazi u svlačionicu kako bi pozdravila igrače, isto kao i Angela Merkel. Osim toga, ona svim predsjednicima protivničkih momčadi poklanja hrvatski dres s njihovim imenom.

Foto: HENRY ROMERO

Deseti razlog leži u pasmini - dalmatineru.

- Svi ljubitelji pasa će navijati za Vatrene jer su Dalmatineri porijeklom iz Hrvatske. Oni su ime dobili po Dalmaciji.

I kao posljednji razlog su Nijemci naveli popularnu seriju 'Igra prijestolja'.

- Igra prijestolja vjerojatno ne bi bila ni upola lijepa da se ne snimaju u Hrvatskoj. Dijelovi te serije su se snimali u Dubrovniku, Splitu, Lokrumu i Klisu.

Moramo priznati kako su se Nijemci zaista potrudili i zahvaliti im za podršku. Mi se također nadamo kako će ova naša bajka imati sretan kraj.

