Nijemci se raspisali o skandalu! Vušković pljunuo na grb kluba, branio je brata od provokacija

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković (18) odigrao je sjajnu utakmicu u 19. kolu Bundeslige. Njegov HSV osvojio je bod u velikom derbiju protiv St. Paulija. Hrvatski reprezentativac otklonio je 12 opasnosti, osvojio je pet lopti, osvojio čak 11 od 13 duela, blokirao protivnički udarac i presjekao dvije lopte...

Statistika Luke Vuškovića

Foto: Sofascore za 24sata

Ipak, njemačke novine Bild raspisale su se o talentiranom "vatrenom" iz drugog razloga. Naime, Hrvat je nakon utakmice bio u središtu sukoba s protivničkim navijačima. Vušković je nakon utakmice dao izjavu za njemački Sky, koji ga je pitao je li utakmicu sa stadiona gledao i njegov brat Mario, koji je suspendiran zbog dopinga.

- Nažalost, moj brat nije bio na stadionu. Trenutačno je u Hrvatskoj. Ne znam što su mislili navijači St. Paulija. Vrlo je bezobrazno napadati moju obitelj i mojeg brata - rekao je 18-godišnji stoper.

Foto: Marcus Brandt/DPA

Navijači St. Paulija provocirali su mladog hrvatskog nogometaša. Spominjali su njegovog starijeg brata Marija, koji je više od tri godine udaljen od nogometnih travnjaka zbog suspenzije o dopingu.

Bild piše kako je Vušković imao verbalni sukob s protivničkim igračem Karolom Metsom u hodnicima stadiona nakon utakmice. Mets je navodno vikao "nikad nisam vidio ili iskusio ovako nešto" nakon što je Vušković pljunuo na grb St. Paulija.

Vušković je na travnjaku stavio prst na usne, čime je htio gestikulirati protivničkim navijačima da zašute, a Bild piše kako je Hrvat pljunuo na grb St. Paulija dok je hodao hodnikom.

Foto: Christian Charisius/DPA

Navijači St. Paula tijekom utakmice su pokazali transparent na kojem je pisalo: "Mario, bolje da se prijaviš na pripravništvo!". Uz te je riječi bila prikazana i karikatura šprice, čime su podsjetili na njegov dopinški slučaj.

Kicker je izvjestio o dodatnim detaljima sukoba.

"Čak ni u tunelu bijes obrambenog dragulja nije se smirio. Očevici izvještavaju da je navodno pljunuo dok je hodao kroz tunel. To je navelo obrambenog igrača St. Paulija, Karola Metsa, da ljutito vikne Vuškoviću: ‘Nikad prije nisam doživio niti vidio nešto slično!", Nijemci pišu.

Trener HSV-a stao je u obranu 18-godišnjeg nogometaša.

- Imamo 18-godišnjaka koji nosi težak teret (zbog situacije s bratom, op. a.). To je nešto za što se ne zalaže samo HSV, već i St. Pauli, da se s tim pitanjima obično postupa vrlo osjetljivo i da postoji međusobno razumijevanje. Stoga mogu razumjeti njegovu frustraciju kada se susreće s ovim komentarima, riječima, zahtjevima, gestama, a ponekad i postupcima. Ovo je situacija koju bismo trebali što prije ispraviti kako se nešto slično ne bi ponovilo - izjavio je Merlin Polzin.