VELIKI USPJEH

Nika Prevc pobjedom u Lahtiju do novog svjetskog rekorda

Piše HINA,
Nika Prevc pobjedom u Lahtiju do novog svjetskog rekorda
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

Sa 38. pobjedom u Svjetskom kupu i 16. mjestom u 28 natjecanja ove zime, Prevc je nadmašila Japanku Saru Takanashi, koja je prethodno držala rekord s 15 pobjeda u sezoni 2013./14

Nika Prevc dominirala je drugim natjecanjem u Lahtiju osiguravši svoju 16. pobjedu sezone i postavivši novi rekord u Svjetskom kupu u skijaškim skokovima za žene.

Dvadesetogodišnja Slovenka trijumfirala je u Finskoj, kao i dan ranije, s uvjerljivom prednošću ispred dvostruke olimpijske prvakinje Anne Odine Ström iz Norveške i Japanke Nozomi Maruyama

Sa svojom 38. pobjedom u Svjetskom kupu i 16. mjestom u 28 natjecanja ove zime, Prevc je nadmašila Japanku Saru Takanashi, koja je prethodno držala rekord s 15 pobjeda u sezoni 2013./14. Prevc, koja je u četvrtak osigurala svoju treću uzastopnu ukupnu pobjedu u Svjetskom kupu, dominirala je natjecanjem oko sat vremena vožnje sjeverno od Helsinkija skokovima od 130 i 128.5 metara, pobijedivši s 14.5 bodova prednosti ispred Ström. Maruyama je zaostajala 29.9 bodova.

