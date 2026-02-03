Nikad otvoreniji Sigurdsson: Ne želim lajkom započeti odnos s djevojkom! To me ne privlači

Bilo je skeptika koji nisu očekivali kako će Islanđanin razumjeti hrvatsku kulturu i rukomet. Ali sad je malo onih, ako ih uopće i ima, koji sumnjaju u izbornika hrvatske muške rukometne reprezentacije, Dagura Sigurdssona (52), Nakon što je Hrvatsku lani odveo do srebra na Svjetskom prvenstvu, Sigurdssonovi izabranici ovog su siječnja osvojili europsku broncu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:44 Zadar je spreman za izbornika Sigurdssona! Evo detalja dočeka | Video: 24sata/pixsell

Islanđanin je u ponedjeljak s brončanim junacima bio dočekan u Zagrebu pred nekoliko desetaka tisuća ljudi, a u utorak poslijepodne bit će dočekan u Zadru, gdje stanuje kada boravi u Hrvatskoj. Uz sve to, izbornik je pronašao vremena i da otvori dušu u razgovoru za Gloriju.

U opširnom razgovoru Sigurdsson je otkrio kako je s Hrvatskim rukometnim savezom pregovarao samo 10 minuta o ulozi izbornika i kako se sjajno osjeća na klupi Hrvatske. Osim toga, obožava život u Zadru, gdje je kupio stan, a ima i dugoročne planove.

Herning: Druženje igrača s novinarima u Jyske Bank Boxen Areni | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ovaj 52-godišnji Islanđanin bio je u dugogodišnjem braku s Ingibjorg Palmadottir, koju poznaje još iz osnovne škole, a u braku su dobili troje djece, dvije kćeri i dva sina.

- Moja najstarija kći studirala je umjetnost i danas radi kao kustosica. Završila je studij njemačkog jezika i povijest umjetnosti. Moj najmlađi sin dugo je igrao nogomet, ali u jednom je trenutku iznenada prestao i okrenuo se umjetnosti - rekao je Sigurdsson te dodao...

Sin mu živi u Švedskoj

- Sin mi sada živi u Stockholmu sa svojom djevojkom. Dvoje od troje moje djece bavi se umjetnošću, dok je srednja kći sklonija poslovnom svijetu i više naginje obrazovanju. Imao sam zaista sreću jer je moja bivša supruga izvanredna majka i učiteljica.

Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon razvoda od Ingibjorg, Sigurdsson je ljubio bivšu miss Islanda, Ingunn Sigurpalsdottir, a ovog je siječnja snimljen nakon utakmice u naručju Ase Inge Thorsteindottir. Otkrio je kako ne voli 'online dating'.

- Neprivlačna mi je ideja da upoznam djevojku na Instagramu. Ne želim započeti s lajkom pa onda poslati poruku. Ne privlači me odnos koji tako započinje. Možda sam stara škola, ali ništa mi ne može zamijeniti doživljaj onog pravog zaljubljivanja. Na igralištu, u školi, na ulici. Onaj trenutak kad nekoga vidiš i nešto se dogodi.