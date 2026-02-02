Obavijesti

VIDEO Dagure, legendo! Klapa mu pjevala na uho, on uzeo gitaru u ruke pa sve oduševio

Piše Luka Tunjić,
VIDEO Dagure, legendo! Klapa mu pjevala na uho, on uzeo gitaru u ruke pa sve oduševio
Foto: tportal.hr/screenshot

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila broncu na EP 2026! Islandski izbornik Sigurdsson predvodi feštu uz gitaru i pjesmu "Dalmatinac sam"! Pogledajte snimku koja je zaludjela društvene mreže

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu 2026. godine, a slavlje koje je uslijedilo nakon dramatične pobjede nad Islandom još će se dugo pamtiti. Nakon sjajnog dočeka na Trgu bana Josipa Jelačiča u Zagrebu, u središtu euforije našao se islandski stručnjak na klupi Hrvatske, Dagur Sigurdsson.

Naime, na društvenim je mrežama osvanula viralna snimka koja će se dugo prepričavati, a prikazuje izbornika Sigurdssona s gitarom u rukama, okruženog igračima i stožerom, kako vodi pjesmu. Snimku je objavio tportal.

Na videu je vidljivo kako opušteni Sigurdsson, nakon što je svoju momčad odveo do pobjede upravo protiv svoje domovine, pjeva stihove poznate pjesme "Dalmatinac sam" Mladena Grdovića u jednom zagrebačkom restoranu, gdje su brončani heroji nastavili feštu nakon dočeka.

Ipak, učinio je to uz genijalnu prilagodbu koja je izazvala oduševljenje svih prisutnih. Umjesto originalnih stihova, izbornik je iz sveg glasa zapjevao: "S Islanda sam, tu sam rođen jaaa...", što je izazvalo smijeh i gromoglasno odobravanje cijele ekipe.

