NAVIJAČI SU BIJESNI

Nikad viđeno! Pogledajte dres Luke Modrića za superkup Italije

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Nikad viđeno! Pogledajte dres Luke Modrića za superkup Italije
Foto: REUTERS/PIXSELL, AC Milan

Igrači Milana u utakmici protiv Napolija, u sklopu polufinala superkupa, istrčali su u dresovima na kojima su prezimena ispisana arapskim pismom

Milan večeras od 20 sati igra polufinale talijanskog superkupa protiv Napolija. Taj se susret već godinama ne igra u Italiji, nego se seli na bogatija tržišta, pa se tako ove godine održava u Rijadu u Saudijskoj Arabiji.

Hrvatski kapetan Luka Modrić ostao je izvan početnog sastava najtrofejnijeg talijanskog kluba. Trener Massimiliano Allegri odlučio mu je dati poštedu nakon što je Modrić bio neizostavan član početne postave u svim ligaškim utakmicama dosad. Tekstualni prijenos utakmice Milana i Napolija možete pratiti OVDJE.

PRIJENOS IZ ARABIJE UŽIVO Napoli - Milan 2-0: Luka Modrić uz ovacije ušao u igru!
UŽIVO Napoli - Milan 2-0: Luka Modrić uz ovacije ušao u igru!

Uoči samog susreta na službenim stranicama kluba objavljene su i fotografije svlačionice te dresova Rossonera. Mnoge je iznenadilo to što prezimena igrača neće biti ispisana latinicom, nego arapskim pismom. Dio navijača već je na društvenim mrežama izrazio nezadovoljstvo takvom odlukom.

  • Woke. Nisam zainteresiran.
  • Je li ovo baš potrebno? Igrat ćemo s ovakvim dresovima. I dalje mislim da bi se ovakve utakmice trebale igrati u Italiji.
  • Zašto se utakmice talijanskog natjecanja ne igraju i Italiji?
  • Što je ovo i zašto se mi moramo prilagođavati?
  • Super, sada zbog rotacija Allegrija neću znati raspoznati igrače.
Foto: AC Milan

