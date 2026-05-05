Niko Kovač: Kad izgubim odmah mijenjam sat! Vjera? Pomaže mi

Niko Kovač je Borussiju Dortmund doveo do mjesta koje vodi u Ligu prvaka, a sezonu će najvjerojatnije završiti kao drugi. S dvije utakmice do kraja ima pet bodova više od trećeplasiranog Leipziga. Hrvatski trener poznat je po svojoj strogoći, jakim treninzima i mentalitetu, a za njemački Bild dao je veliki intervju. Posebno je govorio o navikama koje ima i dotaknuo se jedne posebne.

- Imam malu naviku da uvijek promijenim ručni sat nakon poraza. Imam nekoliko satova koji mi puno znače, no ne držim ih kod kuće, nego u banci, i onda ih mijenjam - rekao je strateg Borussije.

Govorio je i o odrastanju.

- Moji su roditelji došli 1970. iz Hrvatske u Njemačku. Ja sam rođen 1971., a brat Robert 1974. godine. Otac je bio stolar, a majka čistačica. Bili smo djeca migranata, došli smo u nepoznat svijet. Roditelji nisu znali ni riječ njemačkog i za sve su se morali teško izboriti. Nas četvero živjelo je u dvosobnom stanu od 50 kvadrata u Weddingu. Većinom nismo imali gotovo ništa. Imali smo dvorište u kojem smo igrali spužvastom loptom, utrkivali se po stubištu i išli na vjeronauk. Nije bilo lako, ali bilo je predivno - ispričao je,

Od malih nogu kćer ući da bude pobjednica, a takav mentalitet vidljiv je i u njegovom pristupu. Baš zato, nikad Lauri nije pustio u igri Čovječe, ne ljuti se.

- Bilo mi je važno da se nauči boriti za pobjedu i svladavati prepreke. To je sitnica, ali sve za što se u životu teško izboriš cijeniš na potpuno drukčiji način. Christoph Daum, pokojni njemački trener, jednom je rekao: "Ne postoji alternativa pobjedi, a mi želimo biti pobjednici." Smatram da se to mora pokušati usaditi od malih nogu - rekao je.

Kovač mir pronalazi u vjeri često ide na mise u Dortmund.

- Čvrsto vjerujem da postoji dragi Bog. Vjerujem i da svi mi na kraju imamo neku svrhu te da se život nastavlja nakon smrti. I u mom životu ima trenutaka kad nije baš lako. Netko tada razgovara sa psihologom, netko s prijateljem, ocem ili nekim trećim. Ja se oslanjam na ono što mi je dragi Bog dao. On mi daje da nosim samo onoliko koliko mogu podnijeti. A kad teret postane malo veći, znam da je on i dalje tu. To mi pomaže - kaže Kovač, a dodao je da uvijek nosi sretne predmete sa sobom:

- Giovanni Trapattoni, bivši talijanski trener, pod kojim sam igrao u Salzburgu, uvijek je u džepu hlača nosio bočicu sa svetom vodom. Ja povremeno imam krunicu ili medaljicu. Kad smo s Eintrachtom osvojili Kup 2018., nosio sam jednu narukvicu. Davala mi je zaštitu, ali i snagu, jačinu i vjeru da možemo uspjeti.

Opisao je i najsretniji trenutak u trenerskoj karijeri.

- Ostanak u ligi s Frankfurtom nakon doigravanja protiv Nürnberga. To je bio preduvjet za kasniju pobjedu u Kupu protiv Bayerna. Došao sam u Eintracht u ožujku, a sredinom svibnja sve je moglo biti gotovo. Bez tog kluba i tih ljudi moj kasniji put ne bi bio moguć. Zato Eintracht volim i danas i stojim iza toga jer su mi dali sve.

Ispričao je i kako vidi budućnost u Dortmundu.

- Moj brat Robert i ja osjećamo se jako ugodno i mislim da su obje strane vrlo zadovoljne situacijom kakvu trenutačno imamo. Lars Ricken, sportski direktor, doveo me u klub. Njegov ugovor također traje do 2027 - rekao je.