Obavijesti

Sport

Komentari 1
ODGOVORIO NA KRITIKU

Niko Kovač na pitanje novinara: Koji to navijači? Adresa, broj, koliko ih je? Znate što mislim...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Niko Kovač na pitanje novinara: Koji to navijači? Adresa, broj, koliko ih je? Znate što mislim...
2
Foto: LEON KUEGELER/REUTERS

Nogomet nije samo trčanje i igra, već i psihologija, vlastita i suparnička. Sve te komponente igraju ulogu kako bismo bili uspješni. Zabijamo puno golova, igramo atraktivno i ambiciozno

Admiral

Borussia Dortmund u sjajnoj je formi, a u subotu je od 18.30 čeka derbi 23. kola Bundeslige protiv RB Leipziga. Niko Kovač je na press konferenciji najavio utakmicu. 

Novinari su Kovača pitali što misli o navijačima koji nisu zadovoljni stilom igre "crno-žutih", bez obzira na sjajne rezultate. 

- Prvo bih postavio pitanje. Koji su ti 'neki navijači'? Ime, adresu, broj, koliko ih je? Možda ste i vi jedni od njih. Ma znate na što mislim. S dobrim rezultatima dolaze samopouzdanje i poštovanje suparnika. Dobar niz ima veze s nama i sa suparnicima - rekao je hrvatski trener i dodao:

- Nogomet nije samo trčanje i igra, već i psihologija, vlastita i suparnička. Sve te komponente igraju ulogu kako bismo bili uspješni. Zabijamo puno golova, igramo atraktivno i ambiciozno. Dobro se branimo, kao što smo to činili protiv Atalante. Kada se kao momčad dobro braniš, dobit ćeš prilike stvarati šanse i zabijati golove. Naravno, imamo odličan stadion i dobru energiju, što također pomaže. 

UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Borussia Dortmund v Atalanta
Foto: LEON KUEGELER/REUTERS

Kovač radi izvrstan posao u Dortmundu. Preuzeo je momčad u veljači 2025. i odveo momčad od sredine ljestvice do Lige prvaka. Ove je sezone pretrpio samo jedan poraz u prvenstvu i na samo šest bodova zaostatka je za izvrsnim Bayernom. U Ligi prvaka je u prvoj utakmici Borussia pobijedila Atalantu 2-0 u playoffu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta
POTOP NA MAKSIMIRU

Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta

DINAMO - GENK 1-3: Dinamo će loviti dva gola zaostatka u uzvratu 26. veljače. Genk je poveo u 15. minuti preko Heynena, a Ouahdi je bio dvostruki strijelac. Za Dinamo je zabio Beljo
Uskok traži godinu zatvora za Jeličića, on kazao dvije rečenice
SAD JE OPTUŽENIK

Uskok traži godinu zatvora za Jeličića, on kazao dvije rečenice

Joško Jeličić pod optužbom! Uskok traži godinu dana zatvora zbog lažnog iskaza u aferi Dinamo 2. Priznao je laganje u istrazi o izvlačenju 25 milijuna eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026