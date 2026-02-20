Niko Kovač na pitanje novinara: Koji to navijači? Adresa, broj, koliko ih je? Znate što mislim...

Borussia Dortmund u sjajnoj je formi, a u subotu je od 18.30 čeka derbi 23. kola Bundeslige protiv RB Leipziga. Niko Kovač je na press konferenciji najavio utakmicu.

Novinari su Kovača pitali što misli o navijačima koji nisu zadovoljni stilom igre "crno-žutih", bez obzira na sjajne rezultate.

- Prvo bih postavio pitanje. Koji su ti 'neki navijači'? Ime, adresu, broj, koliko ih je? Možda ste i vi jedni od njih. Ma znate na što mislim. S dobrim rezultatima dolaze samopouzdanje i poštovanje suparnika. Dobar niz ima veze s nama i sa suparnicima - rekao je hrvatski trener i dodao:

- Nogomet nije samo trčanje i igra, već i psihologija, vlastita i suparnička. Sve te komponente igraju ulogu kako bismo bili uspješni. Zabijamo puno golova, igramo atraktivno i ambiciozno. Dobro se branimo, kao što smo to činili protiv Atalante. Kada se kao momčad dobro braniš, dobit ćeš prilike stvarati šanse i zabijati golove. Naravno, imamo odličan stadion i dobru energiju, što također pomaže.

Foto: LEON KUEGELER/REUTERS

Kovač radi izvrstan posao u Dortmundu. Preuzeo je momčad u veljači 2025. i odveo momčad od sredine ljestvice do Lige prvaka. Ove je sezone pretrpio samo jedan poraz u prvenstvu i na samo šest bodova zaostatka je za izvrsnim Bayernom. U Ligi prvaka je u prvoj utakmici Borussia pobijedila Atalantu 2-0 u playoffu.