Niko Kovač nakon ispuštene pobjede: 'Nismo se borili i više od boda nismo ni zaslužili'

Borussia Dortmund ostala je bez pobjede u prvom kolu Bundeslige na nevjerojatan način. Vodili su 3-1 na gostovanju kod St. Paulija, a potom u posljednjih nekoliko minuta dvoboja primili dva gola i prosuli pobjedu. Trener Niko Kovač nije bio zadovoljan s time kako je momčad izgledala.

- Kao vrhunska momčad, trebali smo završiti posao. Zaključak je da se nismo borili u utakmici. Bio je to dan u kojem nismo zaslužili više od boda. Danas nismo dobro igrali. Prerano je pričati o prošlosti - rekao je nakon utakmice.

Pravu je neugodnost doživio golman Gregor Kobel kojeg su domaći navijači gađali malim papirnatim lopticama od kojih je moram štitit lice dok je davao komentar za njemački Sky Sports.

U idućem prvenstvenom kolu Borussia Dortmund igra protiv Union Berlina.