Obavijesti

Sport

Komentari 2
NAKON REMIJA U DRAMI

Niko Kovač nakon ispuštene pobjede: 'Nismo se borili i više od boda nismo ni zaslužili'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Niko Kovač nakon ispuštene pobjede: 'Nismo se borili i više od boda nismo ni zaslužili'
2
Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Pravu je neugodnost doživio golman Gregor Kobel kojeg su domaći navijači gađali malim papirnatim lopticama od kojih je moram štitit lice dok je davao komentar za njemački Sky Sports

Borussia Dortmund ostala je bez pobjede u prvom kolu Bundeslige na nevjerojatan način. Vodili su 3-1 na gostovanju kod St. Paulija, a potom u posljednjih nekoliko minuta dvoboja primili dva gola i prosuli pobjedu. Trener Niko Kovač nije bio zadovoljan s time kako je momčad izgledala.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Navijači Borussije hodaju prema Maksimiru 01:32
Navijači Borussije hodaju prema Maksimiru | Video: čitatelj/24sata

- Kao vrhunska momčad, trebali smo završiti posao. Zaključak je da se nismo borili u utakmici. Bio je to dan u kojem nismo zaslužili više od boda. Danas nismo dobro igrali. Prerano je pričati o prošlosti - rekao je nakon utakmice. 

Pravu je neugodnost doživio golman Gregor Kobel kojeg su domaći navijači gađali malim papirnatim lopticama od kojih je moram štitit lice dok je davao komentar za njemački Sky Sports. 

FIFA Club World Cup - Quarter Final - Real Madrid v Borussia Dortmund
Foto: Lee Smith/REUTERS

U idućem prvenstvenom kolu Borussia Dortmund igra protiv Union Berlina. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Strani transferi: Kovaču stigla dva igrača iz Chelseaja, United dovodi novog golmana?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Kovaču stigla dva igrača iz Chelseaja, United dovodi novog golmana?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Hrvatska dobila jedan od najmodernijih stadiona u regiji! Pogledajte čudo u Vardarcu
KAKVO ZDANJE

FOTO Hrvatska dobila jedan od najmodernijih stadiona u regiji! Pogledajte čudo u Vardarcu

Danas se održalo svečano otvorenje jednog od najmodernijih sportskih kompleksa u regiji - V Arene, stadiona i nogometne akademije Nogometnog kluba Vardarac. Projekt vrijedan 7,3 milijuna eura zajednički su sufinancirale Vlada Republike Hrvatske i Vlada Mađarske
VIDEO Petković zabio čudesan prvijenac, Mourinho smrknuto gledao bravuru bivšeg 'modrog'
POGLEDAJTE KRASAN GOL

VIDEO Petković zabio čudesan prvijenac, Mourinho smrknuto gledao bravuru bivšeg 'modrog'

Portugalski stručnjak gledao je kako donedavni napadač Dinama zabija odličan gol Fenerbahčeu na čijem golu nije bio Dominik Livaković. Mourinho Livija i dalje drži na klupi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025