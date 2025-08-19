Obavijesti

Sport

Komentari 0
NIJE BIO ZADOVOLJAN

Niko Kovač ostao zgrožen nakon krvničkog prekršaja: To je bio napad! Tako se ne ulazi u duel...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Niko Kovač ostao zgrožen nakon krvničkog prekršaja: To je bio napad! Tako se ne ulazi u duel...
Foto: DPA/Screenshot

To je bilo brutalno. Prije svega, imamo sreće jer ga je samo okrznuo po koljenu. Mislim da bi u suprotnom situacija bila zaista loša za Couta. Nadam se da je dobro prošao, izjavio je nogometaš Borussije

Nogometaši dortmundske Borussije, koje vodi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač, prošli su prvu prepreku u Njemačkom kupu, pobijedivši na gostovanju u Essenu domaćeg trećeligaša s minimalnih 1-0. Strijelac gola za prolaz bio je Serhou Guirassy u 79. minuti.

Ipak, rezultat utakmice skoro je zasjenio grozan i pomalo krvnički prekrškaj na nogometaša Borussije. Sve se odvilo u 95. minuti utakmice, nekoliko trenutaka prije samog kraja. Igrač niželigaša Essena, Kelsey Owusu, nesmotreno je ušao u duel s braničem Borussije Dortmund, Yannom Cuotom.

Owusu je podigao nogu i pogodio protivnika donjim dijelom kopačke. Couto je istog trenutka pao na travnjak, a na licu je imao bolnu grimasu koja je otkrila kako je bio u puno boli. Ipak, igrač Essena "izvukao" se samo sa žutim kartonom...

Foto: Screenshot/Arenasport

Kovač je bio vidno šokiran u izjavi za ARD televiziju nakon utakmice.

- Bit ću iskren, tako se ne ulazi u duel. Ne želim optužiti tog dečka za zlu namjeru, ali to je bio užasno nesmotreno - rekao je Kovač, pa 'zagrmio' nakon kratke pauze...

RADI ODLIČAN POSAO Nijemci: 'Niki Kovaču Borussia sprema produljenje ugovora!'
Nijemci: 'Niki Kovaču Borussia sprema produljenje ugovora!'

- Zapravo, to je bio napad! Ne mogu to samo tako dopustiti. Naravno, nemamo izbora jer sudac nije to tako vidio. Ali ne mogu samo stajati... Nadam se da se ništa ozbiljno nije dogodilo. Yann je u velikim bolovima i moramo pričekati nalaze. Nadam se kako je to samo težak udarac - zaključio je bivši hrvatski izbornik

DFB-Pokal Rot-Weiß Essen - Borussia Dortmund
Foto: David Inderlied

Ponajbolji igrač Borussije, Julian Brandt, također je iznenađen grubim prekršajem.

- To je bilo brutalno. Prije svega, imamo sreće jer ga je samo okrznuo po koljenu. Mislim da bi u suprotnom situacija bila zaista loša za Couta. Nadam se da je dobro prošao - izjavio je Nijemac.

Snimku grubog prekršaja možete pogledati OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Pukštas na izlaznim vratima Hajduka...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Pukštas na izlaznim vratima Hajduka...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Inter odbio ponudu za Bastonija, u Tottenhamu žele japansko krilo
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Inter odbio ponudu za Bastonija, u Tottenhamu žele japansko krilo

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
Zavirite u vilu Ivana Rakitića na Šolti koja stoji 1150 eura na noć
FOTO: NAZVAO JE RAQUEL

Zavirite u vilu Ivana Rakitića na Šolti koja stoji 1150 eura na noć

Nogometaš Hajduka na Šolti je izgradio obiteljsku vilu u kojoj je dosad ljetovao samo jednom. Ima tri spavaće sobe s kupaonicama, privatni bazen, teretanu s obilježjima iz Raketine karijere. Tik je do mora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025