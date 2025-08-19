Niko Kovač ostao zgrožen nakon krvničkog prekršaja: To je bio napad! Tako se ne ulazi u duel...

Nogometaši dortmundske Borussije, koje vodi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač, prošli su prvu prepreku u Njemačkom kupu, pobijedivši na gostovanju u Essenu domaćeg trećeligaša s minimalnih 1-0. Strijelac gola za prolaz bio je Serhou Guirassy u 79. minuti.

Ipak, rezultat utakmice skoro je zasjenio grozan i pomalo krvnički prekrškaj na nogometaša Borussije. Sve se odvilo u 95. minuti utakmice, nekoliko trenutaka prije samog kraja. Igrač niželigaša Essena, Kelsey Owusu, nesmotreno je ušao u duel s braničem Borussije Dortmund, Yannom Cuotom.

Owusu je podigao nogu i pogodio protivnika donjim dijelom kopačke. Couto je istog trenutka pao na travnjak, a na licu je imao bolnu grimasu koja je otkrila kako je bio u puno boli. Ipak, igrač Essena "izvukao" se samo sa žutim kartonom...

Foto: Screenshot/Arenasport

Kovač je bio vidno šokiran u izjavi za ARD televiziju nakon utakmice.

- Bit ću iskren, tako se ne ulazi u duel. Ne želim optužiti tog dečka za zlu namjeru, ali to je bio užasno nesmotreno - rekao je Kovač, pa 'zagrmio' nakon kratke pauze...

- Zapravo, to je bio napad! Ne mogu to samo tako dopustiti. Naravno, nemamo izbora jer sudac nije to tako vidio. Ali ne mogu samo stajati... Nadam se da se ništa ozbiljno nije dogodilo. Yann je u velikim bolovima i moramo pričekati nalaze. Nadam se kako je to samo težak udarac - zaključio je bivši hrvatski izbornik

Foto: David Inderlied

Ponajbolji igrač Borussije, Julian Brandt, također je iznenađen grubim prekršajem.

- To je bilo brutalno. Prije svega, imamo sreće jer ga je samo okrznuo po koljenu. Mislim da bi u suprotnom situacija bila zaista loša za Couta. Nadam se da je dobro prošao - izjavio je Nijemac.

Snimku grubog prekršaja možete pogledati OVDJE.