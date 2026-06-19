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POBJEDA KANAĐANA

Niko Sigur zaigrao u rapsodiji i sudjelovao u rušenju rekorda

Piše Domagoj Vugrinović,
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Niko Sigur zaigrao u rapsodiji i sudjelovao u rušenju rekorda
Foto: Christopher Katsarov

KANDA - KATAR 6-0 Kanadska reprezentacija ovom je utakmicom udvostručila ukupan broj golova koje je postigla u povijesti svjetskih prvenstava

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Kanada je u drugom kolu skupine B Svjetskog prvenstva uvjerljivo pobijedila Katar 6-0 i u Vancouveru ostvarila prvu pobjedu u povijesti na svjetskim prvenstvima. Domaćin turnira pritom je srušio nekoliko rekorda i napravio velik korak prema plasmanu u nokaut-fazu, no slavlje je zasjenila teška ozljeda Ismaëla Konéa. Junak susreta bio je Jonathan David, koji je postigao tri gola. Mrežu Katara zatresli su i Cyle Larin te Nathan-Dylan Saliba, dok je Mohamed Naceur Almanai postigao autogol.

Kanada je na svjetskim prvenstvima nastupila 1986. i 2022. godine, ali je na tim turnirima upisala samo poraze. Prvi bod osvojila je u prvom kolu ovog natjecanja, kada je s Bosnom i Hercegovinom odigrala 1-1, a protiv Katara stigla je i do povijesne pobjede.

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Kanadska reprezentacija ovom je utakmicom udvostručila ukupan broj golova koje je postigla u povijesti svjetskih prvenstava. Postavila je i rekord za najuvjerljiviju pobjedu jedne reprezentacije iz CONCACAF-a te postala prva momčad izvan Europe i Južne Amerike koja je na jednoj utakmici Mundijala postigla najmanje pet pogodaka.

Kanada je ujedno izjednačila najveću pobjedu domaćina svjetskog prvenstva. Italija je 1934. pobijedila SAD 7-1, Brazil je 1950. istim rezultatom svladao Švedsku, a Argentina je 1978. slavila protiv Perua 6-0.

THE CANADIAN PRESS 2025-10-10
Foto: Christopher Katsarov

Utakmica je imala i hrvatski detalj. Hajdukov nogometaš Niko Sigur ušao je u igru u 84. minuti te sudjelovao u povijesnoj večeri kanadske reprezentacije.

Veliku pobjedu ipak je zasjenila teška ozljeda Ismaëla Konéa, koji je nakon dvoboja u drugom poluvremenu slomio nogu. Prizori ozljede utišali su stadion, a posebno emotivan trenutak uslijedio je nakon Salibina pogotka. Kanadski reprezentativac u suzama je podignuo dres ozlijeđenog suigrača i pogodak posvetio Konéu.

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