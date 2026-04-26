Nikola Vlašić golom za Torino osigurao Dinamu 3 milijuna€!

Torino i Inter odigrali su 2-2 u uzbudljivoj utakmici 34. kola Serie A, a bod je domaćinu osigurao Nikola Vlašić golom u 79. minuti. Hrvat je pogodio s bijele točke i osigurao Dinamu tri milijuna eura. Evo o čemu se radi.

Naime, Torino je ovim bodom i matematički osigurao opstanak u ligi jer 18. Cremoneseu bježi nedostižnih 13 bodova četiri kola prije kraja. Time je posudba Sandra Kulenovića iz Dinama postala trajni transfer, od kojeg će "modri" uprihoditi tri milijuna eura.

Kulenović protiv Intera nije ulazio u igru, a ove je sezone odigrao 11 utakmica i jednom asistirao, dok je Vlašić nastupio 37 puta i zabio devet golova, uz pet asistencija.