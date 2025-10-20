Nikolić: Osramotili smo sebe, klub, grad. Neki igrači nam ne pomažu i ne donose prevagu

Raspoloženje je u Zagrebu trenutno na minimumu. Počela su i pojedinačna prozivanja, a to rijetko završi dobro iako sa Zagrebom nikad ne znaš. Koliko god utakmice bile najbolji lijek za izlazak iz letargije i popravak lošega, najbolje bi bilo da utakmica nema neko vrijeme da momčad dođe k sebi. Nakon onoga protiv GOG-a, odradili su posao u Umagu za vikend, a već u srijedu u Arenu dolazi Szeged (18.45).

- Rekao bih da smo malo i osramotili, klub, dres, grad, to nije razina koja se od nas očekuje. Pokušavamo se sabrati, promijeniti neke stvari i dobro se prezentirati protiv Szegeda, koji je odlična momčad, a trenutno ima problem s ozljedom Smarasona, što se osjeti na igri unatoč mnoštvu odličnih internacionalaca - kaže trener Andrija Nikolić.

Jeste li detektirali u čemu je problem i zašto mnogi ne daju ništa na terenu?

- Teško je to pitanje za mene, treba pitati igrače. Ja kao trener želim imati sve igrače na dispoziciji. Nekolicina njih ne donosi prevagu, poput Walczaka, Topića, Przytule, trebamo obaviti ozbiljne razgovore i vidjeti što dalje. Klarica kao naš najbolji igrač oscilira, uganuo je gležanj, ali bit će dobro. Beljavski također oscilira, ne daje što može i što se očekuje. Karačić je imao ozljedu ramena, a onda ozlijedio kvadriceps. Vjerujem da će brzo, ali teško do srijede.

Zagreb: Konferencija za medije RK Zagreb uoči utakmice Lige prvaka s mađarskim OTP Bank Pick Szegedom | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Makar im proračuni nisu usporedivi, izlazio je Zagreb u zadnje vrijeme često na kraj sa Szegedom, u veljači čak i u gostima. Nemaju Smarasona, ali što reći kad su zamjene Gottfridsson i Kukić. U pet kola pobijedili su PSG kod kuće i GOG u Danskoj, omakle su im se i dvije utakmice u prvenstvu protiv Csurga i Tatabanye, pa zasad ne djeluju preuvjerljivo, ali Zagreb još manje.

- Pobjeđivali smo mi i bolje momčadi u Areni, ali da se vratim još na GOG, veći je problem što smo imali osam promašenih izrađenih šuteva i dvije tehničke pogreške do 11. minute i tu smo se mentalno ugasili. Možemo ponuditi svašta, ali da damo sve od sebe i resetiramo se. Golmani ostaju tandem, ali i oni ovise o suigračima ispred.

Davor Gavrić također je jedan od onih koji je napravio korak unatrag u odnosu na prošlu sezonu s kojom je dogurao i do reprezentacije.

- Nadam se da ću što prije opet biti na razini, da se mene pita, već u srijedu, ali ne ide to tako da stisnem prekidač. Za razinu Lige prvaka nemamo igrača koji može sam igrati kvalitetno ako ga momčad ne prati. Kad se ekipa digne onda će i igrači. Mislim da imamo šanse protiv Szegeda, osvajali smo bodove kad nismo bili favoriti i ranije.

