U zimski prijelazni rok Hajduk je ušao dovođenjem Lovre Kalinića, a zaključio ga je dovođenjem još jednog povratnika – Marka Livaje. Uz njih dvojicu i Talijan Marco Fossati je doveden na posudbu do ljeta, što jasno potvrđuje rezultatske namjere čelnika kluba, koji se očito nisu odrekli borbe za Europu do kraja tekuće sezone. Uz spomenutu trojicu doveden je i Alexander Kačaniklić, dok su Hajduk napustili Stipe Radić, Marin Ljubić, Adam Gyurcso i Ivan Delić.

U međuvremenu je istekao i rok koji je predsjednik Lukša Jakobušić označio kao rok do kojeg igrači kojima istječu ugovori moraju potpisati nove, inače će preseliti na tribine. Bit će zanimljivo vidjeti što će to značiti u slučaju Hajdukovog kapetana i najboljeg igrača Mije Caktaša, s kojim Hajduk još uvijek nije postigao dogovor. O toj i mnogim drugim temama popričali smo sa sportskim direktorom Hajduka Mindaugasom Nikoličiusom.

Možete li nam reći nešto više o situaciji s Mijom Caktašem i Basselom Jradijem, jesu li njih dvojica produžili ugovore i ako nisu hoće li i dalje participirati?

- Kad sam došao rekao sam da ću pričati sa svima. Predsjednik je najavio što će se događati s onima koji nemaju ugovore, da neće biti u konkurenciji i bit će prebačeni u B momčadi. Mogu vam dati kratko objašnjenje o Miji Caktašu, koji je važan igrač u povijesti ovoga kluba. Mi smo od njega tražili odgovor na pitanje želi li ostati, on je rekao da ne želi, da želi transfer, njegovom zastupniku smo dali nekoliko opcija, imali smo ponude za njega, njegov zastupnik ih je sve odbio i od posla nije bilo ništa. Zadnje što smo pokušali je produžiti ugovor na još godinu dana, ali Mijo je bio jasan da ne želi produžiti, niti smanjiti ugovor niti za jedan euro i da želi otići kao slobodan igrač na ljeto. Mi to respektiramo, ali naš cilj je zaštititi Hajduk i učiniti ono što je najbolje za klub - rekao je Nikoličius pa nastavio:

- Želimo stvoriti pozitivnu situaciju u svlačionicu s ova četiri ulazna transfera. Doveli smo četiri iskusna igrače, oni su izabrani jer želimo dati treneru druge taktičke mogućnosti. Sretan sam što se Kalinić i Livaja vraćaju kući, mi smo trenutno peti, ali oni svojim povratkom pokazuju da vjeruju u Hajduk, da vjeruju u mogućnost da se naprave neke dobre stvari. Dugoročno želimo stvoriti Hajduka koji će biti kandidat za naslov. Moramo mijenjati mentalitet i neke stvari unutar kluba, ali nam za to treba vrijeme. Imali smo mogućnost prodati neke igrače, poput Vuškovića, ali vjerujemo da će na ljeto biti boljih mogućnosti i bolja cijena. Vjerujem da će s našim boljim rezultatima biti i boljih transfera i da će igračima porasti cijene. Kao što smo i najavili, sada ostajemo na 22 igrača i tri golmana, od toga je deset stranaca, ostalo su domaći igrači, 40% momčadi je iz naše Akademije. Ovo je prva stepenica mjenjanja mentaliteta momčadi za iduću sezonu, a to ćemo nastaviti i nakon Eura, kada počinju pripreme za iduću sezonu. Vjerujem da je to sve za sada, velika je pozornost i na igrače Akademije. Stipe Biuk je potpisao petogodišnji ugovor, to ćemo napraviti i s ostalim igračima koji su perspektiva za prvu momčad - kazao je sportski direktor 'bijelih'.

Tri od četiri igrača koja ste doveli su tu do kraja ove sezone, gdje je tu dugoročni cilj?

- Ja vjerujem da je dovođenje Livaje bilo teže nego da on ostane nakon ljeta, ali kad su u pitanju igrači koji imaju veliku vrijednost na tržištu, važno je napraviti prvi korak. Za Fossatija imamo opciju da ga do kraja sezone testiramo, da vidimo kako će se uklopiti, možda ga pokušamo i zadržati. Isto vrijedi i za Lovru Kalinića koji je jako pozitivan i vrijedan u svlačionici, a uz to i odličan igrač. Dolazi na posudbu, ali imamo šansu da se to prolongira na još godinu dana. Ovi transferi su ujedno i kratkoročne i srednjoročne ideje, nema garancije da će ti igrači i ostati ali želimo neke promjene, i ovo je prvi korak. Ovo je važno i za naše mlade igrače poput Sentića, Ljubičića, Bijuka..., neka se razvijaju uz starije, iskusnije i jače.

Obzirom da novca nema, jeste li sve ove poslove napravili na odgodu plaćanja, kredit...?

- Sve je rađeno u dogovoru s predsjednikom. Nije lako, nema gledatelja, nema prihoda, igračima vraćamo ono što im je uskraćeno za vrijeme korone.... Predsjednik i njegovi najbliži suradnici rade maksimum i hvala im na tome što čine za ovaj klub.

Znači li to da su Caktaš i Jradi prebačeni u B momčad?

- Svi koji nemaju ugovor će biti u B momčadi, još je otvoren prijelazni rok u nekoliko zemalja i možda se nešto i dogodi do kraja prijelaznog roka u Rusiji, Poljskoj, Norveškoj...

Nema ni Livaja duži ugovor od lipnja, a on će igrati, dok Caktaš i Jradi neće. Kako to objašnjavate?

- Razlika je u tome što smo ga tek potpisali...

Možete li nam otkriti što ste nudili Caktašu, odnosno barem u postotku koliko smanjenje ugovora?

- To su povjerljive informacije, ali mogu rei da smo mu nudili ugovor na još godinu dana...

Znače li transferi iskusnih igrača da niste odrekli mjesta za Europu?

- Učinit ćemo sve da izborimo Europu. Hajduk se mora boriti za Europu i za najviše ciljeve, dakle za Kup. U Europu možeš i preko Kupa, a mi želimo u Europu, to je jasno...

Koliko će biti mjesta za mlade igrače do kraja sezone?

- Vjerujem da će mladi igrači imati priliku, ako odemo do finale Kupa, znači da imamo još 20 utakmica, čeka nas intenzivan raspored...

Što očekujete od momčadi nakon korona stanke?

- Neće biti lako, to je sigurno, prošao sam ovo već s Goricom, ali vjerujem da će igrači biti spremni. Većina ih trenira, nemaju teške simptome i nadam se da ćemo se vratiti za par dana i imati barem tjedan priprema za Rijeku. Korona je izazovna za sve, Hajduk ima jako puno slučajeva, ali moramo izvući najviše iz ovoga... Ako ne bude nepredviđenih okolnosti svi bi trebali biti na treningu u ponedjeljak.

Puno je napadača u sastavu, hoće li to stvarati problem treneru Tramezzaniju?

- Ne, želimo da trener ima što više opcija, a konkurencija je po meni najbolji lijek za one igrače koji misle da su sigurni na svojim pozicijama. Svi se moraju boriti na svakom treningu, ja ću se uvijek zalagati za što jaču konkurenciju u momčadi, na svakoj poziciji.

Odnosi li se preseljenje u B momčad i na Mikulića, kome također istječe ugovor na ljeto?

- On se vraća nakon teške ozljede, sedam mjeseci je prošlo i mi ćemo učiniti sve da ga vratimo na profesionalan i stručan način. Razgovarat ćemo s trenerom i on bi trebao dobiti utakmice kroz B momčadi da se vrati u formu.

Kad se Caktaš, Jradi i Mikulić moraju javiti treneru Sabliću u B momčadi?

- Za par dana, kad izađu iz izolacije svi prelaze u B momčadi. Kao što sam rekao, u A momčadi ostaju 22 igrača i tri golmana, svi ostali sele u B momčad.

Što ćete smatrati uspjehom Hajduka na kraju ove sezone?

- Kvalifikacije za Europu, to je naš cilj. Znam da je velika bodovna razlika, ali puno je još utakmica, a mi nikad nećemo prihvatiti da smo izgubili neku utakmicu dok je ne odigramo. Puno je kombinacija za Europu, i mi ćemo učiti sve da se plasiramo.

Znači li to da osvajanje kupa nije imperativ?

- Kup je posebno i specifično natjecanje. Moramo najprije proći Zagreb, a još uvijek ne znamo ni kad igramo, vjerojatno će se i ta utakmica opet odgoditi... Idemo korak po korak...

Gdje vidite veću šansu, preskakanje Gorice ili Rijeke?

- To nitko ne zna, mislim da će se te tri momčadi boriti do samoga kraja...