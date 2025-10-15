Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAŠAO ZAMJENU

Nikoličius smijenio Sopića pa u Widzew doveo novog Hrvata

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Nikoličius smijenio Sopića pa u Widzew doveo novog Hrvata
Foto: Widzew Lodz

Poznajem trenera Jovičevića iz hrvatskog nogometa već 10 godina. Tijekom naših razgovora uvjerili smo se da je on upravo ono što želimo za Widzew. On će donijeti puno kvalitete u klub, rekao je Nikoličius

Widzew iz Lodza je u kolovozu ove godine uručio otkaz Željku Sopiću. Kao razlog tada se naveo loš početak sezone, a umjesto njega je na klupu sjeo Poljak Patryk Czubak. Sada je ponovo došlo do promjene na klupi poljskog prvoligaša, a preuzima ga još jedan hrvatski trener - Igor Jovičević. Budući da je sportski direktor Widzewa Mindaugas Nikoličius, koji je bio u Hajduku, jasno je kako dobro poznaje hrvatski nogomet te je predložio a i doveo Jovičevića.

- Poznajem trenera Igora iz hrvatskog nogometa već 10 godina. Tijekom naših razgovora uvjerili smo se da je on upravo ono što želimo za Widzew. Vjerujem da će ovaj trener donijeti puno kvalitete u klub. Bio je uspješan u raznim ligama i uspješno se natjecao u međunarodnim natjecanjima. Vjerujem da će imati istu priliku u Widzewu. Molim navijače da podrže Igora, koji od danas gradi klub s nama - rekao je Nikoličius.

POGLEDAJTE GOL VIDEO Momčad Željka Sopića izgubila od Cracovije i nastavila crni niz na gostovanjima...
VIDEO Momčad Željka Sopića izgubila od Cracovije i nastavila crni niz na gostovanjima...

Jovičević je u karijeri je trenirao Celje, mlade momčadi Dinama te 2020 i prvu momčad zagrebačke momčadi. Bio je u Dnjipru, a značajne rezultate ostvario je u ukrajinskom Šahtaru. Nakon Šahtara bio je u Al-Readu te je prije Widzewa trenirao bugarski Ludogorec s kojim je bio prvak Bugarske. Jovičević će prvi trening odraditi u četvrtak, a potpisao je do 2027. godine.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću
KAKVE MRCINE

FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću

Mirko Filipović umirovio se prije šest godina, ali bez sporta ne može. Svakodnevno trenira u dvorani i rezultat se vidi. Tijelo je besprijekorno isklesano i s 51 godinom, a šuška se kako bi se uskoro mogao vratiti u ring i to protiv velikog rivala Fjodora. A da krv nije voda, dokazuju i njegovi sinovi Filip (14) i Ivan (22) koje dobio u braku sa suprugom Klaudijom
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Cro Cop se vraća u ring? Trenirao u garaži koja je bila napola svinjac i postao legenda
POVRATAK U NAJAVI

FOTO Cro Cop se vraća u ring? Trenirao u garaži koja je bila napola svinjac i postao legenda

Najveći hrvatski borac u povijesti, legendarni Mirko Filipović, nedavno je proslavio 51. rođendan, ali uskoro bi se mogao vratiti u ring. I to protiv svog velikog rivala, legendarnog Fjodora. U mirovini je od 2019. godine kada je imao moždani udar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025