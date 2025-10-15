Nikoličius smijenio Sopića pa u Widzew doveo novog Hrvata

Widzew iz Lodza je u kolovozu ove godine uručio otkaz Željku Sopiću. Kao razlog tada se naveo loš početak sezone, a umjesto njega je na klupu sjeo Poljak Patryk Czubak. Sada je ponovo došlo do promjene na klupi poljskog prvoligaša, a preuzima ga još jedan hrvatski trener - Igor Jovičević. Budući da je sportski direktor Widzewa Mindaugas Nikoličius, koji je bio u Hajduku, jasno je kako dobro poznaje hrvatski nogomet te je predložio a i doveo Jovičevića.

- Poznajem trenera Igora iz hrvatskog nogometa već 10 godina. Tijekom naših razgovora uvjerili smo se da je on upravo ono što želimo za Widzew. Vjerujem da će ovaj trener donijeti puno kvalitete u klub. Bio je uspješan u raznim ligama i uspješno se natjecao u međunarodnim natjecanjima. Vjerujem da će imati istu priliku u Widzewu. Molim navijače da podrže Igora, koji od danas gradi klub s nama - rekao je Nikoličius.

Jovičević je u karijeri je trenirao Celje, mlade momčadi Dinama te 2020 i prvu momčad zagrebačke momčadi. Bio je u Dnjipru, a značajne rezultate ostvario je u ukrajinskom Šahtaru. Nakon Šahtara bio je u Al-Readu te je prije Widzewa trenirao bugarski Ludogorec s kojim je bio prvak Bugarske. Jovičević će prvi trening odraditi u četvrtak, a potpisao je do 2027. godine.

