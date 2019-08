'Nisam imala sreće roditi se u zemlji koja će cijeniti rezultat'

Žalosno je s moje perspektive da ja nisam u poziciji Claresse Shields. A zašto je to žalosno? Zato jer nažalost nije me posrećilo da se rodim u nekoj normalnoj zemlji koja će znati cijeniti rezultat, napisala je naša boksačica Ivana Habazin na svom Facebook profilu u obraćanju svojim navijačima.

Od ovog do ovog bio je dalek i mukotrpan put. Mislila sam da neću ništa reći, ali toliko mi je došlo poruka ovih zadnjih... Objavljuje Ivana Habazin u Srijeda, 7. kolovoza 2019.

Hrvatska boksačica prisjetila se svojih početaka i motivacije te zahvalila svima na pravoj podršci dosad, ali od zemlje koju predstavlja opet nije dobila podršku pa je pripreme odrađivala u Kolumbiji.

- Žalosno je da imam 2 svjetske titule u 2 težinske kategorije i da ću boksati za 3 svjetsku titulu u 3. težinskoj kategoriji protiv kako svi nazivaju najbolje ikad i da ja s te pozicije opet moram moljakati da se neke stvari olakšaju kako bih ipak mogla pobijediti jer možda na konto ipak nekih rezultata nešto i zaslužujem od ove Hrvatske koju ću nažalost opet predstavljati na velikom eventu. No, odgovor je opet morao biti negativan. I onda me pitate zašto nisam u Hrvatskoj - napisala je hrvatska boksačica.

Dok boksači poslije mečeva na svoje bankovne račune primaju basnoslovne svote novaca, u ženskoj konkurenciji to i nije tako. Put do vrha sa lošim uvjetima još je teži...

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Zar mislite da je svjetski prvak postati samo tako? Da je do pozicije za svjetsku titulu doći samo tako? Možda je lakše postati svjetski prvak nego to održati a pogotovo to održati i izboriti iz pozicije bez TV, bez promotora, bez prave logistike. U toliko ipak ova šansa puno više vrijedi nego što to doživljavaju kod nas. I hvala svima onima koji su me odbili xy puta krenuvši od institucija, a koliko ih je samo bilo što su obećali da je riješeno, sva sreća pa sam znala da s*ru i da sam nastavila dalje ne okrećući se nazad - bila je emotivna Habazin.

No, svojim je trudom i radom došla do vrha. Od sobice koju je slikala pa sve do borbe za treću titulu i to protiv dvostruke olimpijske pobjednice i one koju američki mediji već prozivaju najboljom boksačicom ikad. Claressa ima devet pobjeda u devet mečeva (dvije nokautom), dok je u amaterskoj karijeri u 78 borbi doživjela tek jedan poraz. Ivana u profesionalnoj karijeri ima 20 pobjeda i tri poraza. Aktualna je IBO svjetska prvakinja u srednjoj kategoriji.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Ovo je moj život, moj izbor, moj san, pobijedila ili izgubila samo je moja stvar i nije me briga, ali iskreno, nije me briga što će tko reći bilo dobro ili loše jer ja imam svoj film i svoj stav, a ovo medijsko nužno zlo je neophodno kad već imaš neki rezultat, pa onda isto tako bilo je neophodno da se izrazim na ovakav način - rekla je Ivana i završila s porukom:

- Čovjek koji nema što izgubiti je najopasniji čovjek, a ja nemam što za izgubiti!

Iako je borba prvotno dogovorena za 17. kolovoza, Ivana Habazin morala je pričekati Claressu Shields koja je na pripremama ozlijedila koljeno. Nova borba dogovorena je za 5. listopada, a naša boksačica iz Zlatara u američkom će Flintu imati priliku doživjeti vrhunac karijere. Borit će se za naslov svjetske prvakinje u polusrednjoj kategoriji po WBO federaciji.