U svibnju ove godine Filip Hrgović (29) dogovorio je najteži meč u svojoj profesionalnoj karijeri. Trebao se boriti protiv Amerikanca Michaela Huntera za poziciju obaveznog izazivača po IBF-u, a pobjednik meča borio bi se za pojas koji je Oleksandr Usik nedavno preuzeo od Anthonyja Joshue. Sve ono za što je hrvatski boksač krvavo trenirao. Trebao je to biti meč karijere.

Napokon bi imao priliku predstaviti se na velikoj boksačkoj sceni i pokazati koliko vrijedi, a onda potući se za pojas koji sanja cijeli život. Hrgović je mjesecima bio u punom treningu i spremao se za borbu života, Matchroom Boxing, čiji je vlasnik Eddie Hearn, trebao je biti organizator ovog meča, a borcima bi pripalo 606.666 dolara, od čega bi naš boksač dobio 40 posto, a Hunter 60.

Sve je bilo spremno, svi su bili zadovoljni honorarima, pregovori su trajali tri mjeseca, no američki boksač je misteriozno nestao. Odbio je potpisati ugovor pa je prestao odgovarati na poruke i pozive. Meč je propao, a Hrgović je poludio na Huntera. Prozvao ga je kukavicom i prevarantom, a Hunter, koji je peti na ljestvici najboljih boksača na svijetu, tek je sada otkrio zašto je borba propala.

- Boks je u velikim problemima. Promotori nisu dobro surađivali i odgovorili su organizaciju od toga da licitira za borbu. Sve je predugo trajalo i to mi je olakšalo odluku. Kada su iz Trillera rekli da neće surađivati s određenim ljudima i da žele mene osobno, nisam imao dileme oko odluke - rekao je Hunter (33) za 3KingsBoxing.

Hrgović ga je optužio da bježi od njega...

- Nisam pobjegao od njega, on se na kraju borio s nerangiranim borcem. Hrgović ne obavlja samostalno svoj posao, nego stalno mora čekati. Zato se ljuti. Ja ne čekam da mi se ukažu prilike, sam ih stvaram. Ta borba se i dalje može dogoditi ako ju je Triller spreman platiti. Protivnici sa mnom riskiraju, a ne mogu puno toga dobiti - zaključio je Hunter.

Zbog odugovlačenja i na kraju neuspješnih pregovora, Hrgoviću je propao meč karijere. Nikako nije mogao dogovoriti borbu pa je u ring ušao tek u rujnu ove godine, nakon čak deset mjeseci stanke. Pobijedio je nerangiranog Crnogorca Marka Radonjića, no bila je to borba samo da osjeti ring i protivnika. Jasno je da Radonjić nije njegov rang pa se nada okušati se protiv puno jačeg protivnika što bi mu donijelo skok na ljestvici, a teško je vjerovati da će to biti Hunter. Jedan od kandidata spominje se Martin Bakole koji je 16. na ljestvici.