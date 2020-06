'Nismo više susjedi kao što je rekao Stipić, mi smo sad drugi'

'Dogodio se gol koji je psihološki poremetio ekipu, baš se vidi da su jako mladi. Ali čestitam im na dobroj utakmici', objasnio je trener Hajduka Igor Tudor koji je s 'bilima' pobijedio Slaven Belupo (2-1)

<p>Znam da je publika navikla na veće spektakle, ali drago mi je da su prepoznali želju i volju da se 'na kandže' uzme pobjeda i drugo mjesto. Još je pet utakmica do kraja u kojima svatko svakoga može dobiti i uzeti bodove, objasnio je trener <strong>Hajduka Igor Tudor </strong>nakon pobjede protiv <strong>Slaven Belupa </strong>(<strong>2-1</strong>) pa nastavio:</p><p>- Nismo više susjedi što je rekao Stipić prije utakmice, sad smo mi na drugom mjestu. Odigrali smo jako dobru utakmicu, čestitam momcima, nije bilo lako. Napravili su ono što smo pričali prije utakmice i svi oni mehanizmi koje smo radili su jako dobro izgledali. Dogodio se gol koji je poremetio psihološki ekipu i vidi se da su baš jako mladi i da im se nije lako nositi s tim. Na kraju smo završili sa šest sedam juniora.</p><p>A jedan od heroja je bio i golman <strong>Josip Posavec </strong>koji je obranio nekoliko šansi gostiju, a među njima i stopostotnu Delića pred sam kraj prvog poluvremena. Nije ni dobio gol iz penala.</p><p>- Pos je obranio dobre šanse. Oni su iz prvog šuta došli do gola. Već dvije utakmice danak plaćamo tom 'zelenilu, primamo golove iz prekida kakve ozbiljna ekipa ne prima. To su stvari koje se dobivaju s iskustvom. Ali idemo dalje - završio je Tudor.</p><p><strong>Mateus Lima</strong> izborio je pa promašio penal u sučevoj nadoknadi i tako Hajduku omogućio pobjedu nakon dva poraza, protiv <strong>Varaždina</strong> (2-3) i <strong>Lokomotive </strong>(3-2).</p><p>- Znali smo da nas čeka teška utakmica iako Belupo nije došao sa dosta standardnih igrača. Ušli smo jako dobro kao i protiv Lokomotive, ali moramo popraviti dio - bilo da primimo ili zabijemo gol, da nastavimo u istom ritmu. I mladost radi neki faktor, ali mladi dečki imaju potporu nas i trenera i vjerujem da će iz utakmice u utakmicu biti što bolje. Sve je teže u ligi iz utakmice u utakmicu, ništa se neće dobiti na 'buongiorno' kako se kaže. Bilo je teško poslije Lokomotive kada izgubiš u zadnjoj minuti, bilo je malo dana, ali izdržali smo sve i hvala Bogu pobijedili - rekao je Posavec i osvrnuo se na penal:</p><p>- Bio sam siguran da će ga fulat. Gledao sam i rekao, ma nema šanse da ga zabije. Vidio sam strah u njegovim očima kad je išao prema lopti i znao sam da neće dobro završiti po njega - kratko je objasnio Posavec.</p><p>A gol za pobjedu je zabio <strong>Samuel Eduok</strong> koji se vratio u momčad nakon 'epizode' prije Lokomotive.</p><p>- Jako sam sretan. Bilo je to između mene i trenera, ali izašli smo iz ovoga kao momčad. Trebali smo sva tri boda i drago mi je da smo ih uzeli u teškoj utakmici - rekao je Samuel Eduok.</p><p> </p>