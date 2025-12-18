Obavijesti

Sport

Komentari 6
TRAŽE NOVOG IZBORNIKA

Ništa od Dinama? Bišćan jedan od kandidata za klupu Slovenije

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Ništa od Dinama? Bišćan jedan od kandidata za klupu Slovenije
Susret Dinama i AEK-a u 3. pretkolu UEFA Lige prvaka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bišćan je u Sloveniji je već ostavio snažan trenerski dojam. Na klupi ljubljanske Olimpije u sezoni 2017./2018. osvojio je dvostruku krunu, prvenstvo i Kup, čime je stekao velik ugled u slovenskom nogometu

Vodstvo Nogometnog saveza Slovenije sljedećeg bi tjedna trebalo započeti konkretne razgovore o imenovanju novog izbornika seniorske reprezentacije. Nakon odlaska Matjaža Keka, čelnici saveza tek sada ulaze u fazu ozbiljne potrage, a predsjednik NZS-a Radenko Mijatović otvoreno je priznao kako proces dosad još nije službeno krenuo.

Mijatović je istaknuo da mogućnost angažiranja stranog stručnjaka nije isključena, no da financijska ograničenja znatno sužavaju izbor. Naglasio je kako savez ne želi donositi ishitrene odluke te da će se, po završetku klupskih natjecanja, razmotriti svi realni kandidati i tek potom donijeti konačna odluka.

POGLEDAJTE Ovo su bili najgledaniji videi u proteklih tjedan dana: Dinamov novi poraz, peticija za klečavce..
Ovo su bili najgledaniji videi u proteklih tjedan dana: Dinamov novi poraz, peticija za klečavce..

Nakon što su iz kombinacija otpala imena poput Alberta Riere i Víctora Sáncheza, činilo se da se izbor sveo isključivo na domaće trenere. Među njima su se najčešće spominjali Boštjan Cesar, Darko Milanić, Ante Šimundža i Luka Elsner. Ipak, posljednjih dana popis kandidata počeo se širiti, a u slovenskoj nogometnoj javnosti ponovno se sve glasnije govori o Igoru Bišćanu (47).

Atena: Utakmica AEK i Dinamo u 3. pretkolu UEFA Lige prvaka
Atena: Utakmica AEK i Dinamo u 3. pretkolu UEFA Lige prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Bišćan je u Sloveniji je već ostavio snažan trenerski dojam. Na klupi ljubljanske Olimpije u sezoni 2017./2018. osvojio je dvostruku krunu, prvenstvo i Kup, čime je stekao velik ugled u slovenskom nogometu. Unatoč tom uspjehu, klub je napustio na kraju sezone zbog iznenadne odluke tadašnjeg predsjednika Milana Mandarića.

Kao trener vodio je Rudeš, Rijeku, mladu hrvatsku reprezentaciju i zagrebački Dinamo, a posljednjih godina radio je i izvan Europe. Bio je na klupama saudijskog Al-Shababa i katarskog Al-Ahlija, s kojim se razišao krajem studenoga, pa je trenutačno bez angažmana.

Pokretanje videa...

Prvi Bišćanov trening u Dinamu 02:20
Prvi Bišćanov trening u Dinamu | Video: GNK Dinamo

Prema informacijama iz SportKluba, Bišćan je upoznat s činjenicom da se nalazi među kandidatima za izbornika Slovenije. Istodobno ga se povezuje i s mogućim povratkom u Dinamo, u slučaju da Mario Kovačević tijekom zime napusti klub. Nije isključeno, međutim, da bi mu upravo Nogometni savez Slovenije mogao ponuditi konkretniju i bržu opciju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica
MALO TOGA OSTAVLJA MAŠTI

FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica

Juttu Leerdam mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta. Dok čeka početak priprema za Zimske olimpijske igre i utrku u brzom klizanju, plijeni pozornost gdje god se pojavi, i zbog face zaručnika
FOTO On danas prijeti Rijeci: Tetovirao ime djeteta i napravio DNK test. Rezultati ga šokirali
DRAMA BIVŠEG REALOVCA

FOTO On danas prijeti Rijeci: Tetovirao ime djeteta i napravio DNK test. Rezultati ga šokirali

Desni bek Šahtara, Vinicius Tobias tetovirao je ime djeteta na ruku, samo kako bi kasnije saznao kako zapravo nije biološki otac! Njegova bivša žena sve je objavila na društvenim mrežama
FOTO Ljubavni trokut svjetskog prvaka! Ostavio curu i dobio dijete s njezinom prijateljicom
ONA GA TUŽILA

FOTO Ljubavni trokut svjetskog prvaka! Ostavio curu i dobio dijete s njezinom prijateljicom

Alexis Mac Allister nogometaš je Liverpoola, a 2022. godine je s Argentinom osvojio Svjetsko prvenstvo u Katru. Na terenu je sjajan, a van njega nestašan. Dugogodišnju partnericu varao je s njezinom prijateljicom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025