Ništa od Dinama? Bišćan jedan od kandidata za klupu Slovenije

Vodstvo Nogometnog saveza Slovenije sljedećeg bi tjedna trebalo započeti konkretne razgovore o imenovanju novog izbornika seniorske reprezentacije. Nakon odlaska Matjaža Keka, čelnici saveza tek sada ulaze u fazu ozbiljne potrage, a predsjednik NZS-a Radenko Mijatović otvoreno je priznao kako proces dosad još nije službeno krenuo.

Mijatović je istaknuo da mogućnost angažiranja stranog stručnjaka nije isključena, no da financijska ograničenja znatno sužavaju izbor. Naglasio je kako savez ne želi donositi ishitrene odluke te da će se, po završetku klupskih natjecanja, razmotriti svi realni kandidati i tek potom donijeti konačna odluka.

Nakon što su iz kombinacija otpala imena poput Alberta Riere i Víctora Sáncheza, činilo se da se izbor sveo isključivo na domaće trenere. Među njima su se najčešće spominjali Boštjan Cesar, Darko Milanić, Ante Šimundža i Luka Elsner. Ipak, posljednjih dana popis kandidata počeo se širiti, a u slovenskoj nogometnoj javnosti ponovno se sve glasnije govori o Igoru Bišćanu (47).

Atena: Utakmica AEK i Dinamo u 3. pretkolu UEFA Lige prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Bišćan je u Sloveniji je već ostavio snažan trenerski dojam. Na klupi ljubljanske Olimpije u sezoni 2017./2018. osvojio je dvostruku krunu, prvenstvo i Kup, čime je stekao velik ugled u slovenskom nogometu. Unatoč tom uspjehu, klub je napustio na kraju sezone zbog iznenadne odluke tadašnjeg predsjednika Milana Mandarića.

Kao trener vodio je Rudeš, Rijeku, mladu hrvatsku reprezentaciju i zagrebački Dinamo, a posljednjih godina radio je i izvan Europe. Bio je na klupama saudijskog Al-Shababa i katarskog Al-Ahlija, s kojim se razišao krajem studenoga, pa je trenutačno bez angažmana.

Pokretanje videa... 02:20 Prvi Bišćanov trening u Dinamu | Video: GNK Dinamo

Prema informacijama iz SportKluba, Bišćan je upoznat s činjenicom da se nalazi među kandidatima za izbornika Slovenije. Istodobno ga se povezuje i s mogućim povratkom u Dinamo, u slučaju da Mario Kovačević tijekom zime napusti klub. Nije isključeno, međutim, da bi mu upravo Nogometni savez Slovenije mogao ponuditi konkretniju i bržu opciju.