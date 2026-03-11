Obavijesti

OPORAVAK TRAJE

Ništa od napada Paula na titulu u kruzer kategoriji: Čeljust još nije zacijelila, ne smije sparirati

Piše Domagoj Vugrinović,
Ništa od napada Paula na titulu u kruzer kategoriji: Čeljust još nije zacijelila, ne smije sparirati
Ova odgoda znači da su njegovi planovi o napadu na titulu svjetskog prvaka u kruzer kategoriji stavljeni na čekanje

Brutalan nokaut koji je Jake Paul doživio u borbi protiv Anthonyja Joshue u prosincu prošle godine ostavio je puno teže posljedice nego što se isprva mislilo. Iako je odmah nakon poraza podvrgnut operaciji dvostrukog prijeloma čeljusti, youtuber i boksač morao je ponovno pod nož, što će njegov povratak u ring odgoditi vjerojatno do 2027. godine.

'Vijci i pločice su se olabavili'

Paul je krajem veljače na svom Instagram profilu potvrdio da je morao na drugu, neplaniranu operaciju, a za sve je okrivio vlastitu neposlušnost i prerani povratak aktivnostima. Prvotni zahvat, obavljen odmah nakon borbe u Miamiju, uključivao je ugradnju dviju titanijskih pločica i vađenje nekoliko zuba, no problemi su se pojavili jer se Paul nije pridržavao strogih liječničkih uputa o mirovanju.

"Morao sam na još jednu operaciju čeljusti. Vijci i pločice su se olabavili jer se očito nisam odmarao posljednja dva mjeseca", napisao je Paul uz fotografije iz bolnice, gdje ga je u kolicima gurala njegova zaručnica, nizozemska brzoklizačica Jutta Leerdam. Upravo je putovanje u Milano, gdje je bodrio Leerdam na Zimskim olimpijskim igrama, bio jedan od razloga zašto nije mirovao, što je na kraju dovelo do komplikacija.

Najmanje šest mjeseci bez sparinga

Nakon drugog zahvata, prognoze za povratak puno su opreznije. Paul je u razgovoru za američke medije potvrdio da ga čeka duga i strogo kontrolirana pauza, a primanje udaraca u glavu ne dolazi u obzir najmanje pola godine.

​- Nedavno sam imao drugu operaciju pa su liječnici rekli da će trebati četiri, pet, šest mjeseci prije nego što uopće budem mogao sparirati, kako bismo vidjeli kako kost zacjeljuje - izjavio je Paul.

​- To nas stavlja negdje na kraj ove ili početak sljedeće godine.

Ova odgoda znači da su njegovi planovi o napadu na titulu svjetskog prvaka u kruzer kategoriji stavljeni na čekanje. Podsjetimo, u meču protiv Joshue borio se u teškoj kategoriji s gotovo 13 kilograma manje od bivšeg svjetskog prvaka, a poraz nokautom u šestoj rundi bio mu je prvi takav u karijeri. Unatoč teškoj ozljedi, Paul je i dalje ustrajan u namjeri da se vrati jači, no sada je jasno da će put do novog meča biti znatno duži i teži nego što je ikad zamišljao.
 

