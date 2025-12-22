Obavijesti

PROPAO PROJEKT

Ništa od povijesne utakmice Modrića i Baturine u Australiji

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Daniele Mascolo

Šok za nogometne fanove! Planirana utakmica Milan - Como u Perthu otkazana zbog nesuglasica s AFC-om. Serie A ostaje bez prilike za globalnu promociju

Utakmica talijanskog nogometnog prvenstva između Milana i Coma, koja se trebala igrati u veljači u australskom Perthu je otkazana, objavile su Serie A i Vlada Zapadne Australije. Kontroverzni plan igranja utakmice Serie A na stranom tlu propao je zbog neslaganja oko uvjeta.

Podsjetimo, Milan i Como su trebali igrati 8. veljače na San Siru, međutim stadion je u tom terminu zauzet zbog ceremonije otvaranja Zimskih olimpijskih igara Milano-Cortina 2026. Stoga se tražila nova lokacija.

Talijanski nogometni savez odobrio je zahtjev Serie A za odigravanje utakmice u Perthu, a "zeleno svjetlo" upalila je i Uefa. Talijanska liga je u Australiji vidjela priliku za promociju svog proizvoda u inozemstvu i uvjerena je da bi nogomet trebao slijediti primjer drugih sportova poput biciklizma, NFL-a i NBA-e. Međutim planovi su naišli na kamen spoticanja kada je Azijski nogometni savez (AFC) postavio svoje uvjete. Na koncu su pregovori završili neuspješno.

"Suočeni s eskalacijom daljnjih i neprihvatljivih zahtjeva koji su u posljednjih nekoliko sati stigli od strane AFC-a prema Australskom savezu i Vladi Zapadne Australije, te Serie A, postalo je nemoguće odigrati utakmicu Milan - Como u Perthu 8. veljače", rekao je predsjednik Serie A Ezio Simonelli u izjavi.

NEDOSTAJE IM MAESTRO VIDEO Navijači Reala žele samo jedno: 'Vratite nam Modrića!'
VIDEO Navijači Reala žele samo jedno: 'Vratite nam Modrića!'

"Iako sam razočaran ishodom ovog projekta, čvrsto vjerujem da je ovo propuštena prilika za rast talijanskog nogometa na međunarodnoj razini i da to sprječava mnoge navijače naše lige u inozemstvu da uživo vide svoj omiljeni klub," dodao je.

Novi termin i mjesto odigravanja utakmice za sada nisu poznati. Ranije je propao i pokušaj odigravanja utakmice Villarreala i Barcelone u La Ligi, prvotno najavljene za 20. prosinca na Hard Rock stadionu u Miamiju.

