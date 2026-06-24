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NEĆE SE BORITI

Ništa od velikog okršaja u Areni Zagreb! Fabjan odbio borbu protiv Erslana na FNC-u

Piše Domagoj Vugrinović,
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Ništa od velikog okršaja u Areni Zagreb! Fabjan odbio borbu protiv Erslana na FNC-u
Zagreb: Fight Nation Championship | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Danas je moj menadžer Zelg dobio službenu ponudu FNC-a, koju je odbio. Rekao je da je borba između Erslana i mene prevelika za uvodni dio priredbe, poručio je Slovenac

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Dugo najavljivani okršaj Mirana Fabjana i Ivana Erslana ipak se, prema svemu sudeći, neće održati 12. rujna na FNC-ovoj priredbi u Areni Zagreb. Slovenski borac objavio je da je njegov menadžer i trener Zelg Galešić odbio ponudu organizacije jer smatra da borba mora biti glavna na programu. Fabjan i Erslan već se nekoliko tjedana prozivaju preko društvenih mreža i u javnim istupima. Njihova je prepirka privukla veliku pozornost navijača, a očekivalo se da će upravo u Zagrebu napokon ući u kavez.

- Danas je moj menadžer Zelg Galešić dobio službenu ponudu FNC-a, koju je odbio. Rekao je da je borba između Erslana i mene prevelika za uvodni dio priredbe i da ćemo čekati neki drugi, manji događaj kako bi dobila mjesto koje zaslužuje. Onaj tko je najviše prodao trebao bi biti u glavnoj borbi. U Zagrebu će biti previše velikih mečeva i mislim da bi se naš izgubio - poručio je Fabjan na društvenim mrežama.

Foto: instagram

Slovenac je više puta naglasio da protiv Erslana želi nastupiti samo u glavnoj borbi večeri. Jedina iznimka bio bi mogući nastup Mirka Filipovića, kojemu bi prepustio središnje mjesto na programu. Fabjan se nije borio od veljače, kada ga je Aleksandar Ilić teško nokautirao. Unatoč porazu, ostao je jedna od najvećih zvijezda FNC-a, ponajprije zbog atraktivnog stila, provokacija i sposobnosti da privuče publiku. Erslan se u međuvremenu vratio u FNC nakon četiri nastupa u UFC-u. Bivši je prvak organizacije, a tijekom karijere upisao je pobjede u KSW-u i UFC-u. Po povratku je odmah postao jedan od kandidata za napad na pojas poluteške kategorije, koji drži Jakob Nedoh.

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Fabjan ga je ubrzo počeo prozivati, a inače mirni Erslan odgovorio mu je istom mjerom. Njihova je borba zato vrlo brzo prerasla iz obične medijske priče u jedan od najtraženijih regionalnih okršaja. Fabjan je na Instagramu objavio i da neće nastupiti u Zagrebu, ali je pritom spomenuo moguća velika imena na programu.

- Neću nastupiti, ali jedva čekam gledati Cro Copa, Roberta Soldića, Ivana Erslana, Darka Stošića, Croatu Barrija i Đanija Barbira. Ludilo - napisao je.

Foto: instagram

Poslije je pojasnio da nema službene informacije o nastupima Filipovića i Soldića.

- Znam samo ono što čujem s ulice. Nemam nikakvu službenu potvrdu da će se to dogoditi, ali na vašem bih mjestu požurio s kupnjom ulaznica.

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O nastupima Cro Copa i Soldića već se neko vrijeme nagađa, ali FNC nije potvrdio njihov dolazak. Predsjednik organizacije Dražen Forgač ranije je otkrio da pregovara s dvojicom najvećih slobodnih boraca u regiji, što je dodatno potaknulo glasine. Fabjanova odluka podijelila je navijače. Dio smatra da je odbijanjem velikog zagrebačkog događaja pokazao egoizam i nepoštovanje prema organizaciji, dok drugi podržavaju njegov zahtjev jer vjeruju da okršaj s Erslanom može samostalno napuniti veliku dvoranu.

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