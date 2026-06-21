Obavijesti

Sport

Komentari 1
ČEKA GA DUG OPORAVAK

Teška ozljeda zaustavila Deliju, neće se boriti na UFC-u Beograd

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Teška ozljeda zaustavila Deliju, neće se boriti na UFC-u Beograd
Zagreb: Borilački spektakl KSW 51, Ante Delija - Oli Thompson | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Johnny Walker trebao je biti Delijin protivnik u Beogradu, a taj bi mu nastup bio debi u UFC-ovoj teškoj kategoriji. UFC će mu sada morati pokušati pronaći novog protivnika

Admiral

Ante Delija (35 godian, 26-8) neće nastupiti na UFC Fight Nightu u Beogradu 1. kolovoza! Jedini hrvatski borac koji je trebao nastupiti u susjedstvu morao je otkazati meč protiv Johnnyja Walkera zbog ozljede. Tijekom priprema stradali su mu križni ligamenti koljena i čeka ga dug put do povratka u oktogon.

Dubrovčanin je tijekom karijere proživio pravu kalvariju s ozljedama, a najteža je bila ona koju je doživio protiv Marcina Tybure u njihovu prvom meču, kada mu je puknula noga. Ipak, revanširao mu se na debiju u UFC-u, kada ga je nokautirao.

ZA FIGHT NIGHT Vučićeva vlast objavila koliko je platila UFC, ali stvarni iznos mogao bi biti nekoliko puta veći
Vučićeva vlast objavila koliko je platila UFC, ali stvarni iznos mogao bi biti nekoliko puta veći

Iako je na fenomenalan način započeo put u najjačoj svjetskoj borilačkoj organizaciji, nakon toga upisao je dva poraza. Prvi je doživio u izrazito kontroverznoj borbi protiv Walda Cortesa-Acoste. Delija ga je prvo nokautirao, ali sudac je potom utvrdio da je nokautu prethodio ubod prstom u oko. Borbu su nastavili protivno svim pravilima, a Delija je na kraju završio nokautiran.

U trećem meču, u veljači ove godine, izgubio je od Sergeja Spivaka jednoglasnom odlukom sudaca. Beograd mu je trebao donijeti povratnički meč, no na njega će ipak morati pričekati.

UFC je kompletirao program priredbe u srpskoj prijestolnici. Predvodi ga Uroš Medić, koji će se boriti protiv Daniela Rodrigueza. Na programu je i nekoliko popularnih regionalnih imena poput Aleksandra Rakića, Duška Todorovića, Vlaste Čepe i Jovana Leke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Nova ponuda Brightona za Luku Vuškovića, Dinamo blizu krila Barcelone?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Nova ponuda Brightona za Luku Vuškovića, Dinamo blizu krila Barcelone?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Heroj Curacaa u zagrljaju balkanske influencerice nakon remija: 'Svima si pokazao!'
FOTO: ZORANA JOVANOVIĆ

FOTO Heroj Curacaa u zagrljaju balkanske influencerice nakon remija: 'Svima si pokazao!'

Eloy Room briljirao je na golu Curacaa protiv Ekvadora i donio mu povijesni bod. Njegova supruga srpka influencerica Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah nije mogla sakriti ponos nakon utakmice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026