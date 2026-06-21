Teška ozljeda zaustavila Deliju, neće se boriti na UFC-u Beograd

Ante Delija (35 godian, 26-8) neće nastupiti na UFC Fight Nightu u Beogradu 1. kolovoza! Jedini hrvatski borac koji je trebao nastupiti u susjedstvu morao je otkazati meč protiv Johnnyja Walkera zbog ozljede. Tijekom priprema stradali su mu križni ligamenti koljena i čeka ga dug put do povratka u oktogon.

Dubrovčanin je tijekom karijere proživio pravu kalvariju s ozljedama, a najteža je bila ona koju je doživio protiv Marcina Tybure u njihovu prvom meču, kada mu je puknula noga. Ipak, revanširao mu se na debiju u UFC-u, kada ga je nokautirao.

Iako je na fenomenalan način započeo put u najjačoj svjetskoj borilačkoj organizaciji, nakon toga upisao je dva poraza. Prvi je doživio u izrazito kontroverznoj borbi protiv Walda Cortesa-Acoste. Delija ga je prvo nokautirao, ali sudac je potom utvrdio da je nokautu prethodio ubod prstom u oko. Borbu su nastavili protivno svim pravilima, a Delija je na kraju završio nokautiran.

U trećem meču, u veljači ove godine, izgubio je od Sergeja Spivaka jednoglasnom odlukom sudaca. Beograd mu je trebao donijeti povratnički meč, no na njega će ipak morati pričekati.

UFC je kompletirao program priredbe u srpskoj prijestolnici. Predvodi ga Uroš Medić, koji će se boriti protiv Daniela Rodrigueza. Na programu je i nekoliko popularnih regionalnih imena poput Aleksandra Rakića, Duška Todorovića, Vlaste Čepe i Jovana Leke.