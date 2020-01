Nisu nam pomogli: Njemačka igrala kao da Bjelorusa nema...

Nacionalna vrsta Njemačke slavila je protiv Bjelorusa 31-23 (18-11) u utakmici koja je bila sve, samo ne neizvjesna. Držali su se Bjelorusi (samo) pune tri minute dok je na semaforu bio egal 2-2. Uslijedio je gol za Njemačku. OK, gubiti jedan razlike na početku nije strašno. Ali onda je ubacio Pekeler jednom, dvaput, triput, pa evo i jedan asist Kasteningu.

Za to je vrijeme Shylovich dodao tek jedan gol na konto svoje momčadi. Häfner, Kastening, Gensheimer i Kühn izmjenjivali su se među golgeterima Njemačke, a Christian Prokop sve je s osmijehom promatrao s klupe. Vaiolpau je s četiri gola zaista pomogao svojoj momčadi do poluvremena, a Kuleš postigao šest golova. No Nijemci su bili preraspoloženi, sredinom prvog poluvremena vodili su 11-4 i susret je praktički bio riješen, a na poluvrijeme su otišli na sedam razlike

U drugom su se dijelu raspucali i drugi Bjelorusi, čak su smanjili razliku na četiri - pet golova zaostatka, no to nije uzrujavalo Njemce. Ne s Kühnom i njegovih 118 km/h u ruci i odličnim kontrama, ne s Gollom sjajnim i u obrani i u šutiranju, i ostatkom momčadi koja se samo budila kako je dolazio kraj.

Reichmann, Schmidt, Böhm, Weber, nekako su svi pronalazili rupe u obrani Bjelorusa. Na kraju je na semaforu bio rezultat kao u utakmici protiv Hrvatske, reprezentacije koja Njemačku čeka u subotu u 20:30.

