'Nisu nas htjeli ni pozdraviti, napravili smo sportsko čudo'

Ovo je neponovljivo, napravili smo pravo čudo. Portugal je bio veliki favorit, pa oni su u međusobnim utakmicama bolji i od Španjolske. Iskreno, ne mogu vjerovati da ovi igrači mogu sve naše zamisli i zadatke odraditi na takav način, sve smo im zatvorili, pokazali nevjerojatan karakter i zasluženo smo u finalu Europskog prvenstva, kaže izbornik Marinko Mavrović.

Hrvatska futsal reprezentacija do 19 godina napravila je 'svjetsko čudo', naši su mladići u finalu Europskog prvenstva! Izabranici Marinka Mavrovića u velikom su polufinalu 'skinuli' Portugal, a razlika u ulaganjima u taj sport između ove dvije zemlje su - nemjerljiva. Rekli bi, kao da Cibona ili Zadar u košarci 'skinu' San Antonio Spurse. No, Hrvati su još jednom pokazali nevjerojatan karakter, talent i čudesnu volju kojom padaju i najjači.

Svi sada pozdravljaju

- Jesmo li vjerovali da možemo izjednačiti? Da, jesmo! Pa da nismo, ne bismo ni uvodili golmana-igrača. Puno smo uvježbavali tu fazu igre, ali opet Jurlina je čudesno pogodio za produžetke. Mi nismo imali što izgubiti, bili smo pošteni jedni prema drugome do krajnjih granica i vratilo nam se. Toliko sam sada prazan, ne mogu vam opisati. Sretan sam i ponosan, ali potpuno strgan - sa smješkom priča Marinko Mavrović, pa dodaje:

- Šokirali smo apsolutno sve, nitko nije vjerovao u nas nakon prve utakmice sa Španjolskom. Znate kako je to? Prvi dan nas nitko nije pozdravljao po hotelu, a sada ne postoji niti jedan čovjek iz organizacije, pa Rusi ili Portugalci, svi nas pozdravljaju s nevjerojatnom dozom respekta. Ovi dečki su to zaslužili, ne mogu vam ni reći koliko sam ponosan na sve njih, od prvog do zadnjeg.

Što ste igračima poručili prije šesteraca?

- Probao sam ih smiriti, najvažnije mi je bilo da ne razmišljaju previše. I da se onda ne predomisle u trenutku šuta. Htio sam da budu sigurni u sebe, da im udarci budu čvrsti i onda je to - to. Ma rekao sam im neka penale pucaju kao da su na nekom školskom igralištu. Mi smo bili u mentalnoj prednosti, dvaput smo se vraćali, osjetio sam kako su Portugalci u šoku. I to smo iskoristili, Čizmić je skinuo penal, a Jurlina onda zabio za veliko čudo.

Je li uopće realno da Hrvatska dođe u finale Europskog prvenstva u futsalu?

- Hoćete iskreno? Pa nije bilo realno ni da dođemo na Europsko prvenstvo jer smo bili u skupini s Italijom! Ne mogu ni opisati kakva su ulaganja Španjolaca, Rusa, Talijana ili Portugalaca u futsalu, ma ovo je... Evo, naša pobjeda nad Portugalom je kao da mi izgubimo od Farskih otoka, to je jednostavno - drugi svijet. Vjerujte, napravili smo sportsko čudo.

Analiza i pjesma

Svojim ste igračima poslije polufinala dopustili jednu pivu, kakva je situacija danas?

- Haha, igrači imaju izlazak, ali do 23 sata moraju biti u hotelu. A za to ne brinem, Čizmić i Jurlina sve drže pod kontrolom, idu po sobama, ma to je nevjerojatno. Dugo sam, cijeli život u futsalu, ali nikada nisam vidio ovakvu klapu. Način na koji ovi dečki žive i dišu jedan za drugoga, njima nije važno tko igra, a tko ne, samo im je bitno da ostave srce na parketu. Na utakmici ili treningu, svejedno je.

Marinko Mavrović nam je otkrio i jedan detalj s današnje analize Portugalaca...

- Ma to nikada nisam doživio, analiziramo Portugalce i pjevamo domoljubne pjesme. Hrstić usred toga počne plakati jer zbog žutih kartona ne može igrati polufinale, ma to je čudesno. I onda istog tog Hrstića vidim kako se trese od sreće nakon naše pobjede, utrčava u teren i veseli se kao da je on zabio taj pobjedonosni gol. To je klapa, to su ovi dečki.

A u subotu slijedi veliko finale...

- Mi smo sada malo iskusniji za te velike utakmice, igrali smo sa Španjolcima, Ukrajincima, Portugalcima... I svima dokazali da možemo biti na visokom nivou. Sutrašnji dan? Imamo neke medijske obveze prema Uefi, a onda ćemo trenirati, analizirati Španjolce, rekuperirati se. Vjerujem da ćemo u finalu biti konkurentniji Španjolskoj nego u prvoj utakmici, ali nije ni to lako. To je kao kada Dinamo igra s Man. Cityjem, teško je parirati nekome tko svaki tjedan ima podražaje kakve mi imamo jednom godišnje. Ali ne brinite, ovi dečki se ne boje baš nikoga, imamo respekt, ali nemamo straha prema Španjolskoj - završio je Mavrović.