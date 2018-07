Nitko kao on: Rakitić postavio svjetski rekord za ovu sezonu

Igrala se 118. minuta epske bitke na Lužnjikiju, a Ivan Rakitić je sprintao kao da je utakmica tek krenula. Znali smo da je klasa, a sad je na Svjetskom prvenstvu ušutkao i one koji su govorili kako u Barceloni igra bolje nego u Hrvatskoj.

Ivan igra fantastično prvenstvo, svojim je golovima iz penala Hrvatsku prvo odveo u četvrtfinale, zatim i u polufinale. Sigurno je jedan od kandidata za najboljeg igrača ovog Mundijala.

To je tek jedan u moru dokaza da ova 22 Vatrena reprezentativca rade sve za Hrvatsku i da je za njih umor nepoznata riječ u vokabularu.

Posebno za Barceloninog maestra koji je ove sezone odigrao najviše utakmica od svih nogometaša u svijetu - 70!

This is Rakitic 70th (!!!) match this season.



No one in the world has played more than him. pic.twitter.com/Yt8yX2xUn4