KVALIFIKACIJE ZA SP

Nizozemska teže od očekivanog srušila Litvu, Makedonci s pet komada ispratili Lihtenštajn

Nizozemska je vodila 2-0, ali se Litva uspjela vratiti do poluvremena. Pobjedu Nizozemcima je donio Memphis Depay koji je tako postao najbolji strijelac reprezentacije

Nogometaši Nizozemske upisali su treću pobjedu u četvrtom nastupu u kvalifikacijskoj skupini G za odlazak na Svjetsko prvenstvo, u Kaunasu su svladali Litvu 3-2. Nizozemska je vodeća na ljestvici skupine sa deset bodova, što je tri više od Poljske i Finske. Litavci su četvrti i ostali su na tri boda.

Nizozemska je povela 2-0 nakon golova Depayja u 11. i Timbera u 33. minuti čime se činilo da će imati lagani put prema tri boda. No, do kraja prvog poluvremena Litva je uspjela izjednačiti golovima Gineitisa u 36. i Girdvainisa u 43. minuti. Nizozemski junak bio je Depay koji je drugi put na susretu poentirao u 63. minuti za 3-2. Depay je tako stigao do svog 52. gola za reprezentaciju i tako postao najbolji strijelac Nizozemske u povijesti.

Sjeverna Makedonija je ostvarila treću pobjedu u skupini J, u Skopju je pobijedila Lihtenštajn 5-0. U prvom poluvremenu je goste načeo njihov igrač Buchel koji je pogodio vlastitu mrežu. Dominacija Makedonaca potvrđena je u nastavku pogocima Bardhija u 52., Čurlinova u 56., Kjamilija u 82. i Stankovskog u 90. minuti za konačnih 5-0.

Sjeverna Makedonija je izbila na vrh ljestvice i nakon pet utakmica ima 11 bodova. Wales je drugi s 10, dok Belgija ima sedam bodova nakon tri nastupa. Lihtenštajn nakon pet utakmica ima razliku pogodaka 0-19.

Ranije u nedjelju Gruzija je na domaćem terenu u Tbilisiju svladala Bugarsku s 3-0 u ogledu skupine E. U drugom nastupu u kvalifikacijama ove su dvije momčadi tražile prve bodove jer je Gruzija ranije poražena od Turske na domaćem terenu, kao i što je Bugarska lako pala doma protiv Španjolske.

Gruzija je pitanje pobjednika riješila u prvom poluvremenu s dva gola, strijelci su bili Kvaratškelia u 30. i Gagnidze u 44. minuti. Sve je zaključeno kada je Mikautadze u 65. minuti po treći put zatresao bugarsku mrežu.

