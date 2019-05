Nizozemski tulipan spasio je Kloppa, Origi je tu kada treba

Nogometaši Liverpoola ostvarili su nevjerojatan pothvat nakon što su u uzvratnom susretu polufinala Lige prvaka na Anfieldu pobijedili Barcelonu sa 4-0 i tako nadoknadili tri gola zaostatka iz prve utakmice.

Golove u čudesnoj večeri 'Redsa' zabili su Divock Origi (7, 79) i Georginio Wijnaldum (54, 56). Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren nije nastupio za Liverpool koji je drugu godinu uzastopce ušao u finale, dok je Ivan Rakitić igrao za Barcu do 80. minute.

Barcelona je tako drugu godinu uzastopce ispala iz Lige nakon što je u prvom susretu slavila s tri gola razlike. Roma je lani u četvrtfinalu izgubila u Barceloni sa 1-4, ali je na Olimpicu odigrala fantastičnu utakmicu pobijedivši sa 3-0. Ovoga puta Katalonci su slavili sa 3-0, no Liverpool je u jednoj od najluđih večeri u povijesti kluba pobijedio sa 4-0.

Čuda se ipak događaju. Premda je bilo teško vjerovati kako Liverpool bez dvojice ponajboljih igrača Mohameda Salaha i Roberta Firmina može nadoknaditi tri gola zaostatka iz prve utakmice. Nije bilo njih dvojice, ali ostali su preuzeli svoj dio. Divock Origi odradio je najbolji utakmicu u životu i donio Liverpoolu preokret.

No, pitamo se, da nije bilo nevjerojatnog njuha Jurgena Kloppa kada je ubacio Wijnalduma, jel' bi Liverpool napravio čudo? Sjajni Nizozemac zabio je dva gola i nalio vodu preko grla Kataloncima koji su se nakon toga pogubili po ulicama Liverpoola.

Donosimo vam ocjene igrača Liverpoola i Barcelone, tko je briljirao, a tko podbacio...

Liverpool:

Alisson - 8 - Tih, samozatajan, ali posao uvijek odradi perfektno. Bacao se u prvom poluvremenu kao čigra, vadio nemoguće lopte iz mreže. Opasno je Barcelona prijetila u prvom poluvremenu, no Messi nije imao ideju kako svladati brazilskog mačka. Na kraju je taj mačak bio koban za njega jer je svoju mrežu ostavio netaknutom i pomogao svojoj momčadi da ode do finala Lige prvaka. Zaslužio je ocjenu 8.

Robertson - 6,5 - Tepaju mu da je najbolji lijevi bek Premier lige, no danas nam nije pokazao svu municiju koju posjeduje u svome repertoaru. Odradio je solidno prvo poluvrijeme bez previše prodora prema naprijed jer je morao čuvati Lea Messija. Igrao je malo vremena i teško je dat irealnu ocjenu, no i on je zaslužio slaviti jer je sudjelovao u najvećem preokretu u povijesti Lige prvaka...

Van Dijk - 9 - Kapetan, vođa, najbolji igrač Premier lige i najbolji stoper na svijetu. Sve je to zaslužio veliki Nizozemac jer kako se samo nosio s Leom Messijem. Rekao je nakon prve utakmice da nema pojma kako zaustaviti Argentinca, no očito je nešto čuvao i za uzvrat kako bi pokazao Messiju na kakvu je stijenu naletio. Pravovremen u zračnim duelima, ne možete ga proći jedan na jedan i da mu pucate u nogu. Igrač koji je fali Liverpoolu godinama, 'galamdžija' iz zadnje linije. To je čovjek bez kojeg ovo sve ne bi bilo moguće.

Matip - 8,5 - Kamerunac je u paru s Van Dijkom odigrao izvanredno. Hrvao se sa Suarezom cijelu utakmicu, čistio je loptu kada god je trebalo i svoj posao je odradio na najbolji mogući način. Bio je jedno vrijeme na klupi, no današnjom predstavom zaslužio je mjesto u prvih 11 i kao dostojan partner sjajnom Van Dijku.

Alexander Arnold - 10 - Kakav je to bek. Trčao je kao navijen po desnom beku. Ubacivao sjajne lopte, namučio je dobrano Jordija Albu. Coutinho je pored njega izgledao kao duh, ništa nije mogao. U jednoj akciji pokazao je svu svoju srčanost. Istrčao je prema naprijed jednu kontru, izgubio loptu, a onda trk nazad. Naravno da je stigao Jordija Albu i uzeo mu loptu. Igrač koji je praktički bio nepoznanica prije dvije godine, a danas je jedan od najboljih desnih bekova svijeta. Asistirao je za drugi i četvrti gol, ali za posljednji gol je izvukao pravo čudo. Stavio je loptu da će izvest korner, odšetao, pa naglo dotrčao, dodao Origiju koji je zabio za veliko slavlje.

Divock Origi - 10 - Apsolutni heroj Anfielda. Ono što je Vladimir Šmicer bio 2005. to je on danas. Uskočio je u nezahvalne kopačke Roberta Firmina i odjednom je sav teret pao na njega, ali on je to vrhunski odradio. Nije imao puno prilika, ali što god je dobio, on je to zabio. U prvom poluvremenu lukavo je ispratio Hendersona i zabio za 1-0, a onda nakon sjajne asistencije Arnolda zabio i za 4-0 i neviđeno čudo na Anfieldu. On je stvarno nevjerojatan igrač, tu je kada god zatreba. Zabio je Evertonu u posljednjim sekundama za 1-0, zabio je Newcastleu u posljednjim sekundama za 3-2, a sada je Barci zavukao dva gola i odveo svoju momčad u finale Lige prvaka..

Jordan Henderson - 7,5 - Motor i pokretač Liverpoolove igre. Borio se s Rakitićem i Busquetsom mogao. U drugom dijelu se razmahao, hranio napadače loptama, borio se kao lav, a nova pozicija koju mu je Klopp dao preporodilo ga je. Odlično trčao kod prvog gola.

Fabinho - 7,5 - Motor iza Liverpoolovog snažnog ulaska. Postavio je opasan tempo, igrao s puno kontakta i nikada nije posustao. Tukao se sa Suarezom, Vidalom, Lingletom i Busquetsom i napravio puno startova kojima je razbijao Barcine napade.

James Milner - 7,5 - Odigrao odličnu utakmicu, poput ostatka veze bio je čvrst i podizao ostatak momčadi. Milner je opet bio na razini kad je najbitnije! Bacao se u svaki mogući kontakt, odigrao je i lijevog bočnog kad je trebalo, a i dalje je slao lopte Maneu, Origiju i Shaqiriju.

Sadio Mane - 7,5 - Možda nije zabio, ali odradio je prilično dobar posao. Itekako je zaokupirao obranu Barcelone, ponekad su ga pratila i četvorica, a upravo je zbog toga i bilo dovoljno mjesta da Origi i Wijnaldum briljirao. Nije sve uvijek u zabijanju, ponekad treba pomoći drugima...

Xherdan Shaqiri - 8 - U prvom poluvremenu bio je loš, možda i najlošiji od svih Liverpoolovih igrača. Nije kontrolirao loptu kako treba, vidjela se na njemu i nervoza, no itekako se iskupio fantastičnim dodavanjem za treći gol.

Jurgen Klopp - 10 - Koju drugu ocjenu dati ovome gospodinu! Da njega nije bilo, ne bi bilo ništa od ovog čuda. Nanjušio je Origija, nanjušio je Wijnalduma. Ma što drugo više reći. Nevjerojatnim potezom kada je uveo Wijnalduma umjesto Robertsona preusmjerio je utakmicu u korist Liverpoola i omogućio im da naprave preokret. Poseban čovjek i poseban trener za apsolutnu desetku!

Barcelona:

Ter Stegen 5 - Djelomično snosi krivicu za par golova, no ipak, nije baš imao najlakši posao. Dobro je obranio udarac Robertsona i brzo se bacao, ali činio se lošijim nego inače. Mogao je puno bolje reagirati kod prva dva gola, no nije ni on svemoguć...

Sergi Roberto 5 - Također se nije proslavio, napadali su ga, a on se nije dobro snašao protiv Liverpoolovog napada. Ipak, imao je neka odlična uklizavanja, no to jednostavno nije bilo dovoljno.

Pique 5,5 - Možda i najbolji od Barceloninih braniča. Ipak, to baš i ne govori previše. Bio je vođa katalonske momčadi, oduzimao je loptu Maneu, Origiju i Shaqiriju u najbitnijim trenutcima, no jednostavno - četiri gola je previše.

Lenglet - 4,5 - Izgledao nesigurno, previše žurio u distribuciji lopte što je znalo dovesti do grešaka. U nekim trenutcima bio je prilično čvrst i odradio dobar posao, no ipak nedovoljno dobar sve u svemu.

Jordi Alba 5 - Napravio neke čudne greške i odluke. Kao i inače, volio je pobjeći prema naprijed i ostavio je prljavi posao straga Busquetsu, no to mu nije prošlo. U napadu nije uspio puno zaprijetiti, Alisson mu je 'skinuo' udarac.

Vidal 6 - Igrao entuzijastično, bio iznimno borben, a imao je i oko za pokoje dobro, iznenađujuće dodavanje. Bacao se po terenu, uklizavao Sadiju Maneu i Jamesu Milneru... Ma uklizavao je svima!

Busquets 5 - Zaradio opomenu. Našao se u pravoj borbi pri sredini terena, no iako se tamo našao, nije se - snašao. Pogubio se, a nije mu se svidjelo kada je morao krpati za Albu na lijevom boku.

Rakitić 5,5 - Također zaradio opomenu. Pokušao je smiriti tempo utakmice, dirigirati igru, nije da se nije trudio... No ipak, nije uspio sve odraditi onako kako to inače radi - briljantno. Zaustavili su ga, a iako je po krilima imao par lijepih odlazaka prema naprijed, opet nije to to.

Messi - 6,5 - Zatrpali su ga, a stalno se trudio, borio, pokušavao. Kao i uvijek bio je Barcelonina prva, a i posljednja, očajnička opcija. Odličan rad nogu, precizna dodavanja, pregršt udaraca... No nije bilo dovoljno, nije mogao protiv Van Dijka i društva.

Suarez - 4 - Opasan, lukav, prljav i nezgodan. Zlikovac na terenu. Kao i inače. Nije mu puno pomoglo, do gola nije došao, a sada će morati kući. Njegova borba s Fabinhom bila je jako zanimljiva.

Coutinho - 4 - Podbacio! Na momente se činilo kao da ga je pojela trema. Žurio je s dodavanjima, griješio, izgledalo je kao da mu je najveća briga prebaciti odgovornost na nekog drugog. Smijenjen nakon sat vremena igre, a jedan udarac obranio mu je Alisson.