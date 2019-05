Salahova majica i Valverde kao najveći luzer Barcine povijesti

Tko je veći trener: Ernesto Valverde ili Pep Guardiola? Koga bi radije da vodi tvoj klub?

U toj raspravi među Barceloninim navijačima još jučer Pep nije imao šanse. "Ma kakav Guardiola, taj potroši preko 100 milijuna eura samo na obranu pa ne može ni do finala Lige prvaka, i to s Bayernom i Manchester Cityjem. A prvak Njemačke s Bayernom bila bi i moja baba." Tako su se nekako redali argumetni. A onda - puf!

Valverdeova Barca i drugu je godinu za redom u Ligi prvaka ispala prokockavši prednost od tri gola s Nou Campa! Nestvarno je bilo onih 3-0 za Romu na Olimpicu prošle sezone (nakon 4-1 u Barceloni), možda još luđe zvuči ovih 4-0 za Liverpool.

- Odigrali smo savršenu utakmicu, osim što nismo zabili gol. Ali Barcelona je kaznila naše pogreške - govorio je Jürgen Klopp nakon prvih 90 minuta.

Foto: Peter Byrne/Press Association/PIXSELL

Gledajući svih 180, bila bi velika nepravda da Liverpool nije prošao. Ovaj put Barca nije kaznila ništa, a opet je ušla s onom dozom opuštenosti, neki će reći podcjenjivanja. "Ma gdje će nas pobijediti s 3-0, i još bez Salaha i Firmina, s Origijem i Shaqirijem?! Moš' mislit" E, ovaj put se Barci nije tako otvorilo, ovaj put Virgil Van Dijk nije dao disati Leu, ovaj put i taj čarobnjak Messi stajao je iza crvenog bedema. Ma ovaj put čak je i Messijev slobodnjak s 20-25 metara završavao u živom zidu.

I baš kao prošle godine u Rimu, ovaj put Valverde je išao braniti prednost. Opet je popušio.

Kruna svega bio je tragikomičan četvrti gol, kada su Pique i društvo popušili školsku foru. Messi se u nevjerici hvatao za glavu, a nakon posljednjeg sučeva zvižduka, Klopp je najprije pohitao stisnuti ruku Valverdeu, pa otrčao do sudaca, a onda izgrlio sve svoje igrače. Milner je plakao, Wijnaldum skakao, a na terenu se pojavio i "kralj Mo". Mohamed Salah, u majici s napisom " Never give up". Nikad se ne predaj, ne odustaj.

Kralj Mo s tom će majicom u Madrid na finale. A luzer Valverde u Barceloninu povijest kao jedini čovjek koji je dvaput u Ligi prvaka prokockao tri gola prednosti.

Pep ili Valverde? Razmislite opet...