Nižu se problemi za Infantina: Još jedna država okrenula leđa, ali Oceanija ga i dalje podržava

Oceanijska nogometna konfederacija (OFC) u petak je pozdravila FIFA-inu reviziju propalog plana o privatnim ulaganjima, no Novi Zeland se razišao s tim regionalnim blokom povukavši potporu predsjedniku Gianniju Infantinu, koji se našao pod velikim pritiskom.

Infantino, koji se iduće godine kandidira za novi mandat, suočio se s otvorenom pobunom nakon što su tri konfederacije – UEFA, AFC i CONCACAF – zatražile preispitivanje njegova vodstva i kritizirale njegovo postupanje u vezi s odbačenim planom o uvođenju privatnog kapitala u Svjetsko prvenstvo i druga FIFA-ina natjecanja.

OFC, najmanja nogometna konfederacija s 11 punopravnih članica, istaknula je da je regija imala koristi od FIFA-ina vodstva, nakon što je u srijedu na sastanku raspravljala o spomenutom planu privatnih ulaganja.

Foto: Dylan Martinez

"Izvršni odbor OFC-a pozdravlja odluku FIFA-e o povlačenju prijedloga FFE (FIFA Forward Enterprise) te njezinu spremnost da preispita pitanja vezana uz taj projekt", navodi se u priopćenju OFC-a.

"OFC prepoznaje napredak postignut tijekom proteklog desetljeća u razvoju nogometa u Oceaniji pod vodstvom FIFA-e te potiče FIFA-u da iskoristi ovu reviziju kao priliku za utvrđivanje i provedbu svih potrebnih promjena."

Međutim, Novi Zeland – jedina zemlja iz Oceanije koja se kvalificirala za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo – objavio je da je povukao potporu Infantinovoj kandidaturi za reizbor na sljedećem FIFA-inom kongresu.

"Uz to, NZF (Novozelandski nogometni savez) traži i neovisnu reviziju koraka poduzetih pri razvoju programa 'FIFA Forward Enterprise'", navodi se u priopćenju.

"Nakon pažljivog razmatranja, NZF je zauzeo stav da su odluke i postupci unutar FIFA-e pridonijeli gubitku povjerenja i produbljivanju podjela u međunarodnom nogometu te da je potrebna neovisna revizija kako bi se povjerenje ponovno izgradilo."

Infantinov prijedlog, koji je u međuvremenu povučen, uključivao je bespovratna sredstva u iznosu od 20 milijuna dolara za saveze članice u sljedećem ciklusu financiranja – iznos koji se mogao udvostručiti da su potpisali taj sporazum.

Nakon kriznog sastanka održanog prošlog tjedna u Maroku, FIFA se ispričala svojim 211 nacionalnih saveza zbog pogrešaka u postupanju s prijedlogom te objavila da njezino vodstvo u potpunosti podržava Infantina.