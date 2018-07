Njemačka legenda: Mandžukić spada u top 5 napadača svijeta

Mario Mandžukić poznat je u svijetu nogometa kao jedan od najborbenijih i najpožrtvovnijih igrača, a to je još jednom dokazao na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Bio je ponosni Brođanin u svakoj utakmici po cijelom terenu. Od obrane do napada, a na treninzima se čak okušao i u ulozi golmana. Igrao je on sjajno u gotovoj svakoj utakmici, a to nije prošlo nezapaženo.

Iako su mu na leđima 32 godine, Mandžukića brojni europski velikani žele vidjeti u svojim redovima, a među njima se najviše ističe Borussia Dortmund koja je Juventusu već poslala i službenu ponudu, ali iz Torina su to odmah odbili.

No, Borussija se ne planira predati tako lako te spremaju novu, poboljšanu ponudu za Mandžu, a u tome ih podržava i legendarni njemački nogometaš Lothar Matthäus.

- Igrač kao on svaku momčad podiže, daje joj timski duh i jača mentalitet. Borussiji Dortmund nedostajao je takav igrač u posljednjih deset-dvanaest mjeseci. Netko tko će zasukati rukave, naštetiti protivniku. 'Pokvarenjak', ali u izričito pozitivnom smislu - rekao je Nijemac pa dodao:

- Ako postoji šansa, Borussia mora dovesti Mandžukića. Oni koji su odgovorni moraju krenuti u to. Bez obzira na njegove godine, on je spreman i još su dobre godine pred njim. Radi se o fleksibilnom igraču koji se može kretati i po lijevoj strani. Dortmund je još uvijek poželjna destinacija i Mandžukiću bi mogla biti atraktivna. Za mene, on spada među najboljih pet centralnih napadača na svijetu - zaključio je Matthäus.

Mario Mandžukić najveći dio svoje karijere proveo je upravo u njemačkoj Bundesligi, a posebno upečatljiv trag ostavio je u Bayern Münchenu za koji je odigrao 88 utakmica u kojima je zabio 48 golova te podijelio 14 asistencija.



Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.