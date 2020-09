Njemačka legenda poručila čelnicima Bayerna: Kramarić? Pa on ima potencijal za Bavarce

Lothar Matthäus piše tjedne kolumne za njemački Sky, a u zadnjoj se posebno dotakao hrvatskog napadača koji igra u odličnoj formi. Krama je u zadnjoj tekmi 'utrpao' dva komada Bayernu

<p><strong>Andrej Kramarić </strong>(29) mogao bi otići iz Hoffenheim nakon četiri godine provedene u njemačkom klubu. Bavarskom velikanu ga je preporučila ni više ni manje nego legenda njemačkog nogometa <strong>Lotar Matthäusa </strong>, a Bayern je nakon ozljede <strong>Leroya Sanea </strong>prisiljen potražiti nove opcije u napadu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: KRAMA NA BRZOM KVIZU</strong></p><p>Podsjetimo, prošlog vikenda Krama je zabio dva gola Bayernu u pobjedi njegove momčadi 4-1, a posebne pohvale je dobio od bivšeg njemačkog reprezentativca Lothara Matthäusa koji nije štedio riječi na hrvatskom napadaču:</p><p>- Hoffenheim je svoje prilike iskoristio hladnokrvno, posebno Andrej Kramarić. Pohvale <strong>Hansija Flicka </strong>na njegov račun prije nekoliko dana nisu bile slučajnost. Kramarić je već zabio pet golova u dva prvenstvena kola i tome je dodao dva pogotka u kupu. On je igrač koji definitivno ima potencijal za Bayern - napisao je Matthäus pa uvjereno dodao:</p><p>- On ne bi bio idealna zamjena samo za Roberta Lewandowskog već i za Thomasa Müllera. Ima karakter profesionalca s puno drugih kvaliteta. Hrvatski internacionalac ima ugovor s Hoffenheimom do 2022. i neće koštati malo. Mislim da bi oko 40 milijuna eura bilo dovoljno, ali vrijedilo bi iz pozicije Bavaraca - mišljenja je Matthäus, a svoj plan za Bayern javno je objavio: </p><p>- Klub ima novac od prodaje Thiaga i mogućeg odlaska Cuisancea u Leeds United (transfer se u međuvremenu realizirao). Uz ogromno opterećenje i velik broj utakmica koje Bayern i njegovi reprezentativci imaju, stvorit će se puno prostora za nove transfere do ponedjeljka - ustvrdio je. </p><p>Objavu o interesu Bayerna za Kramarića prenio je njemački Sky Sport na svojim društvenim mrežama, a Kramarić je istu označio sa 'sviđa mi se'. </p>