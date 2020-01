'Njemački pričam već 6 godina pa ga pomiješam s engleskim'

Kapetan Domagoj Duvnjak bacao se i lomio u obrani, Luka Cindrić probijao crnogorsku obranu kao šilo, Zlatko Horvat bio je nepogrešiv s krila, ali nekako nam je najviše drago zbog njega. Zbog svih pehova koje je proživio.

Marino Marić ugradio je četiri gola bez promašaja u pobjedi Hrvatske nad Crnom Gorom (27-21). Za nekoga to možda nije puno, ali za njega jest. Podsjetio je opet što može makar smo znali da i dalje ima to u sebi nakon svih ozljeda zbog kojih je više propuštao turnire nego ih igrao.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Imao sam ih dvije-tri, dogode se, ne možeš glavom kroz zid, već prihvatiti to kao sastavni dio sporta. Ja sam nastavio trenirati, igram dosta ove sezone, netko to prati, netko ne, pa je za neke iznenađenje. Trener me stavio, ja sam vidio šansu i grizao, dobio dobre lopte i, eto, pičimo dalje.

U komadu je odigrao više od deset minuta. Ne pamtimo baš takvo što još od Poljske 2016.

- Još nisam uhvatio rolu u obrani, u klubu igram na svim pozicijama. Volio bih i ovdje, ali ako trener kaže tamo si, onda nema druge, prihvatiš i igraš. Meni je fizički lakše kada ne igram obranu, ali gubimo segment polukontre. Malo je i stres utjecao na nas, pa sam i ja djelovao zapuhano, ali bit će bolje.

Foto: MARKO DJURICA/REUTERS/PIXSELL/ANTONIO BRONIC

Mora da je sve to jako, jako značilo...

- Iskreno, kada ideš na utakmicu, nosiš pozitivne misli, maštaš da će se nešto dogoditi i nemaš scenarij kako, ali poklopi se, uđeš u mašinu, rokaš, rokaš i eto, dođu i press-konferencije.

Na kojoj se malo zabavio da se nada da će mu nakon Crne Gore biti posljednja jer mora pričati na engleskom.

- Ma dobro, to sam se ja šalio. Pričam njemački već šest godina, pa mi se dogodi da miješam riječi.

Kaže crnogorski golman Nebojša Simić, vaš suigrač iz Melsungena, da će vas sad morati istrpjeti u klubu.

- Imali smo internu zezanciju, danas sam ja profitirao, ali sve je to na naš račun - završio je naš dobri Mara prije nego ga je raspored glasnogovornik odvukao.

Suigrači su već čekali u autobusu, a u hotelu večera. Zaslužio ju je.

