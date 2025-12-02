Obavijesti

AKTIVIRAO KLAUZULU

Noa Mikić produžio ugovor s Dinamom nakon tri utakmice!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Noa Mikić, mladi talent Dinama, potpisao novi ugovor do 2028. godine! Nakon sjajnih nastupa, klub mu ukazuje povjerenje. Hoće li opravdati očekivanja?

Mladi desni bek Dinama Noa Mikić (18) potpisao je novi ugovor s klubom i time riješio pitanje budućnosti u Maksimiru. Nakon što je u posljednjim utakmicama protiv Varaždina, Lillea i Gorice pokazao da se na njega može računati, Dinamo je nagradio 18-godišnjaka produženjem suradnje do ljeta 2028. Zapravo, aktiviranjem klauzule.

Mikić je priliku dobio tek nakon ozljede Morisa Valinčića i neuspjelih pokušaja s drugim igračima na desnom boku, Matea Lisice pa i Kevina Theophilea, kojima to nije prirodna pozicija. U tri nastupa uvjerio je stručni stožer i ljude u klubu da mu pruže dugoročnu šansu iako je prije nešto manje od dvije godine bio na izlaznim vratima kluba.

Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dosadašnji ugovor vrijedio mu je do ljeta 2027., a trima nastupima po najmanje 45 minuta aktivirao je klauzulu za dodatnom godinom. Mikić je potpisao aneks ugovora kojim se obvezuje na vjernost Dinamu do 30. lipnja 2028. Povratak Valinčića i konkurencija na desnom boku donijet će mu nove izazove, no u Dinamu vjeruju u potencijal mladog hrvatskog reprezentativca.

