Noa Mikić produžio ugovor s Dinamom nakon tri utakmice!

Mladi desni bek Dinama Noa Mikić (18) potpisao je novi ugovor s klubom i time riješio pitanje budućnosti u Maksimiru. Nakon što je u posljednjim utakmicama protiv Varaždina, Lillea i Gorice pokazao da se na njega može računati, Dinamo je nagradio 18-godišnjaka produženjem suradnje do ljeta 2028. Zapravo, aktiviranjem klauzule.

Mikić je priliku dobio tek nakon ozljede Morisa Valinčića i neuspjelih pokušaja s drugim igračima na desnom boku, Matea Lisice pa i Kevina Theophilea, kojima to nije prirodna pozicija. U tri nastupa uvjerio je stručni stožer i ljude u klubu da mu pruže dugoročnu šansu iako je prije nešto manje od dvije godine bio na izlaznim vratima kluba.

Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dosadašnji ugovor vrijedio mu je do ljeta 2027., a trima nastupima po najmanje 45 minuta aktivirao je klauzulu za dodatnom godinom. Mikić je potpisao aneks ugovora kojim se obvezuje na vjernost Dinamu do 30. lipnja 2028. Povratak Valinčića i konkurencija na desnom boku donijet će mu nove izazove, no u Dinamu vjeruju u potencijal mladog hrvatskog reprezentativca.