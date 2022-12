Noah je osvojio Livakovićeve rukavice: Bio sam palčić s 930 grama, a sad želim biti golman

Došla sam jedan dan s posla i rekla ukućanima: "Danas imamo jedan poseban zadatak. Moramo se javiti na natječaj za Livakovićeve rukavice koje dijeli 24sata. Imam osjećaj da ćemo ih osvojiti" I doista, baš sam imala jaki osjećaj da bismo to mogli biti baš mi, rekla je Marija Marijanović iz Frankenthala u Njemačkoj. Osjećaj je na kraju nije prevario.

POGLEDAJTE VIDEO:

Njezin je sin Noah (7) doista osvojio predivni poklon za kojim je toliko žudio. Dominik Livaković je među brojnim prijavama za osvajanje njegovih rukavica izabrao upravo malog Noaha i odlučio mu uljepšati djetinjstvo. Jer, kako kaže Noahina obitelj, rukavice mu nisu uljepšale tek dan ili blagdane već su mu donijele jednu od najljepših uspomena koje će kad naraste imati iz djetinjstva.

Velika euforija u obitelji Marijanović

- Noah nije mogao vjerovati kad smo mu rekli da ih je dobio. Skakao je i urlao od sreće. I njegova mala braća su bila presretna i preponosna na Noaha. Cijela je obitelj pala u euforiju. Ne znamo kako da se zahvalimo Livakoviću i cijelom timu 24sata. Presretni smo - rekao je Danijel Marijanović, tata malog dobitnika.

Obitelj nam je otkrila i neke detalje o Noahu. On je rođen kao palčić sa samo 930 grama. Nakon rođenja, u inkubatoru je proveo puna dva mjeseca. Kasnije se uz puno rada i truda uspio izvrsno oporaviti. Danas obožava igrati nogomet kojeg trenira od 5. godine. Međutim, tek što su ga roditelji upisali na trening, došla je korona i Noah nije više mogao trenirati. Počeo je ponovno prije pola godine i zbog toga je presretan.

Zbog korone nije mogao odlaziti na treninge

- Dok je bila korona ja sam s njim trenirao svaki dan jer znam koliko to voli. Stalno je htio braniti i shvatili smo da mu to izvrsno ide. Nije ni čudo pošto sam i ja svojevremeno bio golman, a prije mene i moj tata - smije se Danijel dok opisuje kako je palčić Noah postao veliki nogometni obožavatelj i pravi talent. I u prijavi koju je poslao na naš natječaj Noah je napisao da je bio palčić i da mu je dugo trebalo da se oporavi.

- Sada igram nogomet i najdraža pozicija mi je vratar. Sve se može postići ako se vjeruje i bori u životu. To sam i ja dokazao i to želim reprezentaciji Hrvatske. A najveća mi je želja jednoga dana igrati za Hrvatsku kao i moj najveći idol Dominik Livaković. Livakovićeve rukavice bi me jako obradovale i s ponosom bih ih nosio - napisao je Noah.

Tople riječi dirnule su Dominika Livakovića koji ga je odmah odabrao za dobitnika. Rukavice bi tako uskoro trebale stići u Njemačku na Noahovu adresu. Marijanovići su porijeklom iz Mostara te tamo imaju familiju. K njima dolaze svake godine na ljetovanje. Ove će sa sobom ponijeti i Livakovićeve rukavice jer se mali Noah od njih ne namjerava ni na jedan dan rastati.

Ranije je i Subašić odabrao dobitnika svojih rukavica

Podsjetimo, tijekom SP-a u Rusiji 24sata je darovao čitatelju Subašićeve rukavice, a sada je tijekom SP-a u Katru darovao Livakovićeve! Trebalo je samo snimiti fotografiju ili video podrške "vatrenima", poslati na adresu 24sata i prepustiti našem gostu Livakoviću da izabere najmaštovitije. Za one koji su možda propustili priču, Drago Maršić, Slavonac koji se trbuhom za kruhom 1998. odselio u Švedsku je u Stockholmu bio snimio trudnu suprugu Bojanu sa srcem nacrtanim na trbuhu, a tu je fotografiju Subašić izabrao kao najbolju. Kasnije su dobili sina kojeg su nazvali Nikolas, ali su mu drugo ime dali Danijel kako bi ih podsjećalo na uspjeh Hrvatske reprezentacije i Subašićev poklon. Mali Nikolas, koji je "najzaslužniji" za vrijednu nagradu, za Subašićeve rukavice sa Svjetskog prvenstva, danas je četverogodišnjak, ide u vrtić i nogomet ga i te kako zanima. Sada je Livaković odabrao priču malog Noaha i odlučio baš njega nagraditi. Tko zna, možda za nekoliko godina Noah ostvari veliki uspjeh sa Livijevim rukavicama pa nam javi detalje.

Najčitaniji članci