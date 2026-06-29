Nogometaš hrvatskih korijena izgubio obitelj u Venezueli: Poginula mu žena i dvoje djece

Argentinski nogometaš Lucas Trejo doznao je najgore moguće vijesti. U razornim potresima 24. lipnja od 7,2 i 7,5 po Richteru koji su uništili Venezuelu, Trejo je izgubio suprugu Yaninu Maranelle te dvoje maloljetne djece, Aarona i Ainhou.

Branič prvoligaša Club Sport Marítimo de La Guaira izgubio je kontakt s najmilijima nakon potresa u regiji La Guaira. Naredna tri dana je sudjelovao u akcijama spašavanja. Nažalost, potraga je završila tragično.

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Rođen je 29. prosinca 1987. u Córdobi u Argentini. Trejo je svoju profesionalnu nogometnu karijeru započeo u nižim ligama španjolskog nogometa u klubu FC L ́Eskala. 2007. potpisao je za grčki Atromitos, nastupajući za klub u Grčkoj Superligi, nakon čega je otišao na posudbu u Ethnikos Asteras. Također je igrao za Egaleo u grčkoj Beta Ethniki (drugoj ligi). Od 2012. do 2014. godine igrao je za Sportivo Belgrano u argentinskom Torneu Argentino A.

Na društvenim mrežama predstavlja se kao Argentinac i Hrvat, te veliki vjernik što potvrđuje poruka 'Isus Krist je moj kralj'.