Fešta među sportašima! Naše Kauboje slavili su i nogometaši

Hrvatska rukometna reprezentacija osigurala si je put u Stockholm pobjedom nad Njemačkom u dramatičnoj utakmici u kojoj smo im napokon vratili za sve ono što su oni nama radili u posljednja tri susreta. Naime, do sada bi uvijek naši međusobni susreti 'kidali živce' do zadnjih minuta, ali bi na kraju uvijek sreća obasjala Nijemce. Uvijek za taj jedan gol. No, ovoga puta osmjehnula se Fortuna nama. Karačić je u 58:32 zabio, a onda Šego obranio sve što su na njega prosuli panično igrači Christiana Prokopa, ali bilo je gotovo.

Hrvatska je preokrenula minus pet. Što bi rekao Marino Marić:

- Jedna lagana pobjeda. Poveli prvi puta u zadnjem napadu i to je to - našalio se poslije utakmice.

Tu 'laganu' pobjedu gledali su i drugi sportaši, što rukometaši, što rukometašice, što tenisači, nogometaši...

Svi su bili uz 'kauboje', a zanimljivo je prije posljednje obrane Marina Šege rekao Josip Pivarić:

- Ma obranit će to Šego! - opušteno kao da se radi o nebitnoj utakmici. Naravno, bio je u pravu, iako je i Šego poslije utakmice priznao:

- Ma nisam ja na golu baš branio koliko sam trebao, ali su momci bili odlični i eto zabiješ jedan gol, ja jednu loptu obranim i eto ti pobjede - jednostavno je to zaključio i objasnio međugorski golman.

Naravno, dečki su odmah počeli slaviti na terenu s publikom, a sjajna atmosfera nastavila se i u svlačionici u kojoj im se htio pridružiti i legendarni Nikša Kaleb.

