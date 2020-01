'Sedmerci? Nisam ih pucao još od Rija, a za nas nema brige...'

Strašno, jedva je do riječi dolazio Domagoj Duvnjak.

- Pa ovo je fenomenalno, radi ovakvih utakmica se počneš baviti nekim sportom! Fenomenalna utakmica s obje strane. Oni su bili bolji u prvom, a mi u drugom poluvremenu. Ježim se još uvijek, fenomenalna atmosfera u dvorani! - oduševljeno je govorio kapetan.

- Baš nam puno znači dobiti ovakvu utakmicu. Baš intenzivno, toliko duela, toliko isključenja, frcalo je na sve strane. Znali smo da će biti ovako, ovo je najbolja utakmica Njemačke na ovom prvenstvu. Dobili smo i sretno i spretno, ali i zasluženo. Ostavili smo srce na terenu.

- Sedmerci? Ma, dobro, bitno da sam zabio. Nisam ih pucao od Rija 2016., ako se ne varam. Iako, moram reći, mi imamo "penaldžije" u reprezentaciji i siguran sam da će ih krenuti u nastavku natjecanja - dodao je u šaljivom tonu.

Prokomentirao je Duvnjak i nadolazeće susrete sa Španjolskom i Češkom.

- Znali smo i prije utakmice da pobjedom idemo u polufinale. Pustimo te susrete, ovu večer želimo uživati, odmoriti se malo. Samo treba paziti da ne bude ozljeda u ove dvije utakmice, a onda idemo u Švedsku pobijediti - rekao je iscrpljeni Dule.

Nakon utakmice prekrio je lice dresom.

- Bile su to suze radosnice...

- Moja forma na ovom turniru? Bacamo se na svakom turniru na glavu. Prije svakog turnira si "stavim u glavu" da želim to zlato...

- Mislim da suci nisu toliko griješili, puno smo srljali, reagirali smo na suce, to ne smijemo raditi i u drugom poluvremenu stvarno fantastično. Zasluženo smo pobijedili, borba je bila od prve do zadnje minute, prelomilo se na našu stranu. Prelomili smo kad je Karačić zabio gol, to je bilo ključno - rekao je Mandić.

Nakon susreta se oglasio i Mamić:

- Moj čuvar je bio dobro raspoložen, njemu paše takav stil. Ne znam kakva im je točno taktika bila, ali eto bili smo bolji. Očekivali smo tvrdu utakmicu, malo smo se pogubili na početku, ali to smo anulirali u drugom poluvremenu kad smo nametnuli naš tempo. Super sam se osjećao, podrška je bila nevjerojatna, baš smo složno odigrali utakmicu.

