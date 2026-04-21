Obavijesti

Sport

Komentari 0
OTKRILA POLICIJA

Nogometaši iz Italije i zvijezda F1 povezani s prostitucijom...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-ag

Šok u Italiji: 70 nogometaša i F1 zvijezda povezani s lancem prostitucije! Talijanska policija privela četiri osobe, a mreža je zarađivala milijune

Najmanje 70 nogometaša koji igraju u Italiji, te zvijezda Formule 1 povezani su s lancem prostitucije, a talijanska policija je privela četiri osobe, objavili su talijanski mediji. Navodi se kako je talijanska policija razbila mrežu optuženu za prostituciju koja je navodno opsluživala brojne nogometaše i neimenovanu zvijezdu Formule 1.

Prema La Gazzetti, najmanje 70 nogometaša, među kojim i igrači Intera, Milana, Juventusa, Sassuola i Verone bili su uključeni kao klijenti. Njihova imena su izbrisana iz naloga. Nitko od njih nije pod istragom i navodi se kako nitko od njih nije počinio nikakav zločin.

Tvrtka im je pružala "servis nakon utakmice", koji je uključivao večeru u luksuznom restoranu, zabavu u noćnim klubovima, te sobe u jednako skupim hotelima i pratnju, uz cijenu od nekoliko tisuća eura, donosi talijanski Il Giorno.

Mreža je navodno djelovala pod krinkom agencije za organizaciju događaja sa sjedištem u milanskom metropolitanskom području, koja je navodno godinama organizirala zabave u noćnim klubovima, a istovremeno je upravljala regrutiranjem žena, uključujući profesionalne pratnje.

Dva direktora noćnih klubova i još dva suučesnika stavljeni su u kućni pritvor i optuženi za sudjelovanje u "zločinačkoj zavjeri koja je promovirala aktivnost usmjerenu na pomaganje i poticanje prostitucije, što je rezultiralo pranjem novca". Utvrđeno je da je prihod iznosio preko 1.2 milijuna eura, što je iznos koji je zaplijenjen. Istraga Financijske policije započela je pritužbom žene koja je napustila mjesto događaja, otkrivajući cijeli sustav.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
