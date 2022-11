Nokautirao posljednju prepreku do titule: Potpisao sam ugovor za meč s Ricom, sad se čeka on!

Bilo je ružno za vidjeti, da, ali meč prije nas je borac kao i Raul već na nogama bio nokautiran, a sudac nije prekidao, pa sam išao do kraja, javio nam se na putu do Amsterdama najbolji hrvatski kickboksač Antonio Plazibat (28, 22-4) nakon što je u prvoj rundi teško nokautirao Rumunja Raula Catinasa (31, 41-8).

Imao je veliku podršku u njemačkom Bonnu, dosta se hrvatskih zastava vidjelo u publici, a on je čvrsto koračao do ringa.

- Niti sam koga vidio, niti čuo. Bilo je više presinga na meni jer je ovaj meč bio biti ili ne biti za mene, da sam to izgubio, jednostavno bih znao da nisam za to. To je bilo prijelomno, a kasnije sam vidio da je većina publike bila naša, čekali su me ispred dvorane i dva sata jer sam morao na doping test nakon meča, a ja to ne mogu ako ne popijem deset litara vode. Ali na kraju smo se podružili i sve je bilo super.

Što je obećao, to je i učinio. Na intervjuima prije meča rekao je da neće izaći iz prve runde, to se i dogodilo, a onda je poslao poruku prvaku Ricu Verhoevenu (33, 60-10).

Foto: Instagram

- To je prvo što mi je palo na pamet, nisam nešto spremao. Pa nemam ni koga drugoga prozvati osim njega? Usmeno sam sve dogovorio s njim, javio se i u komentaru na društvenim mrežama, a sad se samo njega čega. Sve sam potpisao za taj meč, a sad se čeka njega i to je to - otkrio nam je borac iz Solina.

Da je Antonio sve bliže borbi za pojas, dalo se naslutiti i nakon vijesti iz Gloryja kako je legendarni Alistair Overeem pao na doping testu. Ako se potvrdi da je unosio zabranjene supstance, čeka ga višemjesečna suspenzija, a to znači kako će propasti njegova borba protiv Verhoevena koja se trebala održati u ožujku sljedeće godine. Plazibatu se tako otvorio put ka borbi života.

Napokon će dobiti to što smo dugo čekali, a trebalo je sve to i proslaviti. Bilo je dosta navijača u dvorani, neki od njih su se kasnije i družili s Plazibatom.

- Ostali smo u baru u hotelu, ali i to se brzo zatvorilo. Majka od djevojke donijela je rakije, prijatelji su išli i na benzinsku pumpu pa se nazdravilo. Doduše, ja to ne mogu, kad pijem odmah mi se povraća, ali smo se lijepo podružili - zaključio je Antonio.

Prije povratka u Hrvatsku čekaju ga još intervjui u nizozemskoj prijestolnici, a nadamo se da ćemo što prije imati veliku potvrdu, jer Antonio je zaslužio napad na 'kralja kickboxinga'.

