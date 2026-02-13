Obavijesti

JOHANNES KLAEBO

Norveška zvijezda osvojila još jedno zlato na ZOI i izjednačila rekord! Hrvat završio u top 100

Piše 24sata, HINA,
Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS

Osma olimpijska zlatna medalja 15-strukog svjetskog prvaka izjednačava ga sa sunarodnjacima Marit Bjoergen i Bjoernom Daehliejem, kao i biatloncem Oleom Einarom Bjoerndalenom, na vječnoj listi

Admiral

Norvežanin Johannes Klaebo osvojio je zlato u utrci skijaškog trčanja slobodnim stilom na 10 km na ZOI u Teseru, dok je hrvatski predstavnik Marko Skender bio 96.

Norveška zvijezda skijaškog trčanja Klaebo u petak je Milanu i Cortini svojim olimpijskim pobjedama u skiatlonu i sprintu dodao pobjedu u disciplini 10 km slobodno, izjednačivši rekord za najviše zlatnih medalja na Zimskim olimpijskim igrama (8). Osma olimpijska zlatna medalja 15-strukog svjetskog prvaka izjednačava ga sa sunarodnjacima Marit Bjoergen i Bjoernom Daehliejem, kao i biatloncem Oleom Einarom Bjoerndalenom, na vječnoj listi.

S još tri discipline do kraja Igara - pojedinačnom utrkom na 50 km, klasičnom štafetom i ekipnim sprintom - čini se vrlo vjerojatnim da će Klaebo uskoro i sam zauzeti prvo mjesto. Norvežanin može osvojiti i svih šest zlata na ovim Igrama, a današnja utrka na 10 kilometara slobodno bila mu je "najslabija karika" po predviđanjima. 

Klaebo je prije nekoliko dana oduševio javnost završnim sprintom u kojem je postao internetska senzacija. Njegov eksplozivni juriš uzbrdo u finalu klasičnog sprinta ostavio je konkurenciju u prašini, a snimka nevjerojatnog poteza obišla je svijet.

Cross-Country Skiing - Men's 10km Interval Start Free
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

Mathis Desloges iz Francuske osvojio je srebro sa samo 4.9 sekundi zaostatka za Klaebom, dok je Norvežanin Einar Hedegart osvojio broncu (+14 sekundi).

Skender je u konkurenciji 113 skijaša-trkača zauzeo 96. mjesto,zaostavši 6:04.5 minuta za Klaebom.  

Ravnogorac Skender (24) je u prvom nastupu na ovim ZOI bio 61. u konkurenciji 93 trkača na sprintu klasičnom tehnikom, a pretposljednjeg dana igra, u subotu 21. velječe, nastupit će u u utrci na 50 km klasičnim načinom, gdje je na prošlim Igrama u Pekingu bio 57.   

Najuspješniji sportaši na Zimskim olimpijskim igrama:

1. Marit Bjørgen (NOR) 2006.-2018. Skijaško trčanje 8 zlata 4 srebra 3 bronce 15 ukupno

2. Ole Einar Bjørndalen (NOR) 1998.-2014. Biatlon 8 4 2 14

3. Bjørn Dæhlie (NOR) 1992.-1998. Skijaško trčanje 8 4 - 12

4. Johannes Høsflot Klæbo (NOR) 2018.-2022. Skijaško trčanje 8 1 1 10 

5. Tobias Wendl (NJEM) 2014.-2022., sanjkanje 7 - 1 8 

   Tobias Arlt (NJEM) 2014-2022 Sankanje 7 - 1 8 

7. Ireen Wüst (NIZ) 2006.-2022. Brzo klizanje 6 5 2 13

8. Ljubov Jegorova (RUS) 1992./1994. skijaško trčanje 6 3 - 9

9. Martin Fourcade (FRA) 2010.-2018. Biatlon 6 1 - 7

10. Viktor Ahn (RUS/KOR) 2006.-2014. brzo klizanje kratke staze 6 - 2 8

11. Natalie Geisenberger (NJEM) 2010.-2022. Sankanje 6 - 1 7

12. Lidija Skoblikov (SSSR) 1960./1964. Brzo klizanje 6 - - 6

13. Claudia Pechstein (NJEM) 1992.-2006. Brzo klizanje 5 2 2 9

    Johannes Thingnes Bø (NOR) 2014.-2022. Biatlon 5 2 2 9

15. Larisa Lasutina (RUS) 1992.-2002. Skijaško trčanje 5 1 1 7

    Clas Thunberg (FIN) 1924./1928. Brzo klizanje 5 1 1 7

17. Thomas Alsgaard (NOR) 1994.-2002. Skijaško trčanje 5 1 - 6

18. Bonnie Blair (SAD) 1988.-1994. Brzo klizanje 5 - 1 6

19. Eric Heiden (SAD) 1980. Brzo klizanje 5 - - 5

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
