Obavijesti

Sport

Komentari 5
ZADOVOLJNI SU

Norveški mediji: 'Preživjeli smo vražji kotao Maksimira, a ovo je idealno polazište za uzvrat...'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Norveški mediji: 'Preživjeli smo vražji kotao Maksimira, a ovo je idealno polazište za uzvrat...'
Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

DINAMO - VIKING 2-2 Mediji u norveškoj slave veliki remi u Ligi prvaka. Viking je preživio sve nalete "modrih", zabio svoje šanse i zadovoljan čeka uzvrat na domaćem terenu

Admiral

Dinamo je bio bolja momčad na Maksimiru, ali će u Norvešku bez i jednog gola prednosti (2-2). Momčad Marija Kovačevića sjajno je otvorila utakmicu s dva brza gola i činilo se da će Viking često vaditi loptu iz mreže. Ipak, gosti sa sjevera Europe vratili su se već u prvom dijelu, a u drugom stali u bunker i izdržali nalete Dinama. Za plave su zabili Dion Drena Beljo i Mateo Lisica, a odgovorili su Peter Christiansen i Zlatko Tripić. Uzvrat doigravanja za Ligu prvaka je za tjedan dana.

SVE JE OTVORENO... Dinamo (još) nema kadar za Ligu prvaka: Kovačević se hvata za glavu kad treba mijenjati...
Dinamo (još) nema kadar za Ligu prvaka: Kovačević se hvata za glavu kad treba mijenjati...

Norveški mediji zadovoljni su remijem jer na Maksimiru, a slave i dvostrukog asistenta Tobiasa Moiju (20) kojem su ovo bile prve asistencije za klub.

- San se spremao srušiti. Onda se Viking probudio. Prvak Norveške očajno je startao u vražjem kotlu zagrebačkog stadiona, ali se onda podigao te na domaći uzvrat odnio jako dobar rezultat - piše Stavanger Aftenblad, dok je jedan od najčitanijih norveških portala, Dagbladet, opisao utakmicu kao "šok-povratak".

- Viking sigurno zadovoljan napušta Maksimir, sada je sve moguće na domaćem terenu u Stavangeru - piše VG.

- Ovo je idealna polazna točka u uzvratnom susretu na umjetnoj travi idućeg tjedna - Piše TV2.

Na kraju utakmice utakmice norveški komentator na TV2 ovako je komentirao susret.

- Gore od ovoga nije moguće otvoriti utakmicu', rekao je. No onda se brzo sve okrenulo u Vikingovu korist zahvaljujući mladom (20) defenzivnom veznjaku Tobiasu Moiju. Jeste li vidjeli to dodavanje? Prevario je cijeli Zagreb, cijelu Hrvatsku! Kakav inteligentan i dobar mladi nogometaš! Izgleda kao da već 10 godina igra europski nogomet - rekao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Transferi: Barcelona je predstavila veliko pojačanje, bivši hajdukovac u Luzernu...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Barcelona je predstavila veliko pojačanje, bivši hajdukovac u Luzernu...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Dinamo - Viking 2-2: Furiozan početak nije bio dovoljan za prednost 'modrih' uoči uzvrata
DOIGRAVANJE ZA LP

Dinamo - Viking 2-2: Furiozan početak nije bio dovoljan za prednost 'modrih' uoči uzvrata

DINAMO - VIKING 2-2 Dinamo je imao prednost od 2-0 od 10. minute, ali u nastavku je prosuo prednosti i norveški prvak je stigao do remija
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026