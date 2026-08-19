Norveški mediji: 'Preživjeli smo vražji kotao Maksimira, a ovo je idealno polazište za uzvrat...'

Dinamo je bio bolja momčad na Maksimiru, ali će u Norvešku bez i jednog gola prednosti (2-2). Momčad Marija Kovačevića sjajno je otvorila utakmicu s dva brza gola i činilo se da će Viking često vaditi loptu iz mreže. Ipak, gosti sa sjevera Europe vratili su se već u prvom dijelu, a u drugom stali u bunker i izdržali nalete Dinama. Za plave su zabili Dion Drena Beljo i Mateo Lisica, a odgovorili su Peter Christiansen i Zlatko Tripić. Uzvrat doigravanja za Ligu prvaka je za tjedan dana.

Norveški mediji zadovoljni su remijem jer na Maksimiru, a slave i dvostrukog asistenta Tobiasa Moiju (20) kojem su ovo bile prve asistencije za klub.

- San se spremao srušiti. Onda se Viking probudio. Prvak Norveške očajno je startao u vražjem kotlu zagrebačkog stadiona, ali se onda podigao te na domaći uzvrat odnio jako dobar rezultat - piše Stavanger Aftenblad, dok je jedan od najčitanijih norveških portala, Dagbladet, opisao utakmicu kao "šok-povratak".

- Viking sigurno zadovoljan napušta Maksimir, sada je sve moguće na domaćem terenu u Stavangeru - piše VG.

- Ovo je idealna polazna točka u uzvratnom susretu na umjetnoj travi idućeg tjedna - Piše TV2.

Na kraju utakmice utakmice norveški komentator na TV2 ovako je komentirao susret.

- Gore od ovoga nije moguće otvoriti utakmicu', rekao je. No onda se brzo sve okrenulo u Vikingovu korist zahvaljujući mladom (20) defenzivnom veznjaku Tobiasu Moiju. Jeste li vidjeli to dodavanje? Prevario je cijeli Zagreb, cijelu Hrvatsku! Kakav inteligentan i dobar mladi nogometaš! Izgleda kao da već 10 godina igra europski nogomet - rekao je.