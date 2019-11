Norveško čudo ruši rekorde: 7. gol u prve četiri utakmice LP-a

Napoli je kao veliki favorit kiksao u susretu sa Salzburgom odigravši 1-1, a zvijezda večeri opet je bio igrač gostiju Erling Braut Haaland.

On je zabio čak sedam golova u prve četiri utakmice Lige prvaka, čak dva više nego bilo koji drugi igrač u povijesti natjecanja. Golom protiv Liverpoola izjednačio se s Gnabryjem na vrhu najboljih strijelaca ovog elitnog europskog natjecanja, a sada je zasjeo na njen vrh.

- Slušam himnu Lige prvaka još otkad sam bio dječak, to je moja omiljena pjesma - rekao je jednom prilikom Erling, a sada je dokazao i pokazao koliko ta pjesma utječe na njega. Samo mu pustite pjesmu Lige prvaka, i on će trpati kao lud.

U 11. minuti susreta pucao je s 11 metara, a bio je dovoljno precizan da Salzburg dođe do vodstva. Ipak, u 44. minuti rezultat je izjednačio Hirving Lozano, a do kraja susreta, brojke se na semaforu nisu mijenjale. Tako je Napoli i dalje ostao na drugoj poziciji i četiri boda prednosti nad Salzburgom u grupi.

Igra zbog oca

Mladi (19) Norvežanin je u Salzburg stigao iz Moldea za pet milijuna eura, njegova vrijednost je sada 12, a uskoro bi to moglo vrtoglavo skočiti u nebesa. Ukoliko ste ikonski ljubitelji nogometa, onda ste sigurno čuli za njegovog oca Alf-Ingea Haalanda koji je igrao u Manchester Cityju i Leedsu, no karijera mu nije potrajala baš dugo jer mu je Roy Keane 2003. godine u jednom startu slomio nogu i tako ga otpremio u prijevremenu mirovinu. Zbog toga se Erling odlučio na nogomet.

Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Uzor mu je Ronaldo

Patrice Evra jednom je ispričao priču kako ga je Cristiano Ronaldo često zvao na večeru, a uvijek bi jeli ribu što je njega nerviralo. Čim je to čuo, mladi Norvežanin se počeo hraniti baš kao Portugalac, ispričao je jednom prilikom Erlingov otac.

- Erling se odrekao svega i to je nevjerojatna žrtva. Napustio je dom kada je imao samo 16 godina i otišao je u Molde. Njegov cilj je da uspije kao nogometaš i bude najbolji - rekao je Alf-Inge.

Sav taj rad i trud je pokazao ove sezone u kojoj je u 17 utakmica zabio čak 23 gola, a sedam je utrpao u Ligi prvaka. Namučio je i Redse koji su prije njegovog ulaska imali 3-0, a on je uspio tijekom drugog poluvremena zabiti za 3-3! No Liverpool je na kraju zabio za 4-3 i došao do pobjede. U prvom kolu njegova momčad je pobijedila Genk 6-2, a on je utrpao čak tri gola.

Foto: Fotostand/DPA/PIXSELL

Tata, tata, zabio sam na Anfieldu

Haalandov otac zabio je Liverpoolu na Anfieldu 1997. godine u porazu njegovog Leedsa od 3-1, a sada se može i on hvaliti da je to uspio napraviti.

- Sada imam isti broj golova na Anfieldu kao i moj otac. Kad sam bio mali, često mi je ponavljao da je zabio gol na Anfieldu. Hvalisao se. Sada, kada se budemo vidjeli, moći ću mu reći da sam ga i ja dao Liverpoolu - rekao je ovaj čudesni mladić.

Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Liverpool se provukao

Iako utakmica s Genkom za prvaka Europe nije trebala predstavljati problem, momci s Anfielda itekako su se namučili kako bi sačuvali tri boda kod kuće rezultatom 2-1. Naime, iako su odlično startali i u 14. minuti došli do vodstva preko Wijnalduma, u 40. minuti susreta odgovorili su i gosti. Samatta je zabio za izjednačenje prije odlaska na pauzu, a asistirao je Bryan Heynen.

Odmor u svlačionici je, čini se, dobro došao Liverpoolu čiji su se igrači u drugi dio vratili svježi te su u 53. minuti vratili vodstvo koje su uspjeli zadržati do kraja kako bi zadržali i vodeću poziciju u skupini. Genk je s tri poraza i jednim remijem posljednji u društvu.

Dejan Lovren nije zaigrao za 'redse'.