Norvežani ekspresno napustili hotel. Odmah reagirala Fifa

Norvežane kao da je netko zacoprao pred sudbonosnu utakmicu s Englezima. Nakon informacije da je među 'vikinzima' izbila viroza, Haaland i družina su nakon samo jedne noći napustili hotel.

Razlog je buka s obližnjeg gradilišta i gust promet oko hotela. Zbog toga su odlučili potražiti pomoć Fife.

Iz Saveza su potvrdili da su htjeli promijeniti neke stvari kako bi zaštitili mir igrača, a u pojedinim medijima pojavile su se informacije o loše očišćenim sobama i plijesni, no Norvežani tvrde da su ti problemi brzo uklonjeni te da je najveći problem ipak bilo okruženje hotela.

Fifa je pristala pokriti troškove 50 soba, osiguranja i prijevoza do novog hotela, a razliku u cijeni, budući da je novi smještaj skuplji, snosit će Norveški nogometni savez. Norveška će se boriti s Engleskom za polufinale u subotu u 23:00. Utakmica se igra na Hard Rock Stadium u Miamiju.