Nova godina, a stari problemi. Odgađa se utakmica HNL-a?

Nakon što su Rijeka i Istra u utorak zaključili utakmicu započetu još u 2025. godini, HNL ovog vikenda ulazi u prvi prvenstveni krug u 2026. godini. Otvaranje 19. kola trebalo bi pripasti Varaždinu i Gorici, koji su susret zakazali za petak u 16 sati na stadionu u Varaždinu, no odigravanje utakmice trenutačno je neizvjesno, piše Tportal.

Glavni razlog mogućeg odgađanja su nepovoljne vremenske prilike, točnije vrlo niske temperature zbog kojih je travnjak u Varaždinu smrznut. Klub je potvrdio kako će se sutra održati službena inspekcija terena, nakon koje će nadležna tijela donijeti konačnu odluku. U slučaju da se procijeni kako uvjeti ne zadovoljavaju standarde za sigurnu igru, susret će se odgoditi i najvjerojatnije premjestiti na ponedjeljak.

Utakmica Varaždina i Gorice ima i dodatnu rezultatsku težinu jer se radi o dvoboju susjeda na ljestvici. Nakon 18 odigranih kola Varaždin zauzima šesto mjesto s 23 osvojena boda, dok Gorica drži sedmu poziciju s 19 bodova. U dosadašnja dva međusobna ogleda ove sezone Varaždin je slavio u Turopolju rezultatom 3-1, dok je dvoboj u Varaždinu završio bez pobjednika, 1-1.

U sklopu 19. kola HNL-a predviđeni su i susreti Lokomotive i Vukovara, Rijeke i Slaven, Hajduka i Istre te Osijeka i Dinama.