Nova Gvardiolova majstorska partija bacila u trans Engleze: 'Ma, on je besprijekoran...'

Manchester City uspješno je započeo svoju kampanju u Ligi prvaka u novoj sezoni, svladavši na svom Etihadu talijanskog prvaka Napoli (2-0). U pobjed,i kojom su "Građani" potvrdili status favorita, zapaženu ulogu odigrao je hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol, koji je na terenu proveo 80 minuta. Njegov siguran i tehnički dotjeran nastup nije prošao nezapaženo kod zahtjevnih engleskih medija, koji su ga obasuli visokim ocjenama i pohvalama, ističući njegovu mirnoću i doprinos u oba smjera.

Pokretanje videa... 00:26 Joško Gvardiol kao komandos | Video: Commando Squad 9 (Lucijan Španić, Harry Lenz, Dejan Tatomir)

Utakmicu je uvelike odredio detalj iz prvog poluvremena, kada je kapetan Napolija Giovanni Di Lorenzo zaradio izravni crveni karton zbog prekršaja nad Erlingom Haalandom. S igračem više, momčad Pepa Guardiole strpljivo je gradila put do pobjede, koju su u drugom dijelu osigurali golovi upravo Haalanda i Jeremyja Dokua. U takvim okolnostima, obrana Cityja nije bila pod velikim pritiskom, no Gvardiol je svoj posao odradio na najvišoj razini.

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Većina britanskih sportskih portala Gvardiolov je nastup ocijenila vrlo visokim sedmicama i osmicama na ljestvici do deset. Opći je konsenzus da je hrvatski branič imao "mirnu večer", što se u kontekstu utakmice u kojoj je vaša momčad dominantna smatra komplimentom. Mediji poput Manchester Evening Newsa ističu kako je izgledao "iznimno komforno i staloženo" uz svog partnera u obrani, Rúbena Diasa, s kojim je pokazao gotovo telepatsko razumijevanje. U njihovoj analizi stoji kako je "besprijekorno čitao igru i inteligentno pokrivao prostor iza ofenzivno postavljenog lijevog beka Nice O'Reillyja, gušeći svaki pokušaj Napolija na toj strani".

Analitičari su naglasili da, iako Napoli s desetoricom nije predstavljao veliku prijetnju, Gvardiolova koncentracija i pozicioniranje bili su besprijekorni. Uredno je sudjelovao u izgradnji napada i kontroli posjeda, što je ključan element Guardioline nogometne filozofije. Opisan je kao "klasan igrač koji nijednom nije bio u problemima, a čija je anticipacija uništavala potencijalne kontre Napolija i prije nego što su mogle započeti", čime je potvrdio svoj status jednog od najpouzdanijih obrambenih igrača na svijetu.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Ono što engleski mediji posebno cijene kod Gvardiola jest njegova tehnička potkovanost i mirnoća s loptom u nogama. Portal GiveMeSport bio je posebno impresioniran tim segmentom njegove igre. "Nevjerojatno precizan u dodavanjima. Gvardiol nije pogriješio nijedno okomito proigravanje u prvom poluvremenu, s lakoćom je probijao linije Napolija i pokretao napade Cityja iz dubine", stoji u njihovoj detaljnoj analizi uz ocjenu 7/10.

Osim besprijekorne igre u obrani, Gvardiol je ponovno pokazao da predstavlja i legitimnu prijetnju suparničkom golu, a imao je i dvije sjajne prilike za gol. Upravo je spomenuti portal istaknuo njegovu veliku šansu s kraja prvog poluvremena. "Snažan udarac glavom hrvatskog reprezentativca neposredno prije odmora bio je za dlaku od toga da zatrese mrežu, a vrataru Vanji Milinkoviću-Saviću bio je potreban refleks svjetske klase da spriječi siguran pogodak", naveli su.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Najvišu ocjenu Gvardiolu je dodijelio Daily Express, koji mu je dao osmicu. U njihovom osvrtu opisan je kao "uvijek prisutna, kolosalna figura u obrambenoj liniji Manchester Cityja" te kao igrač koji je "iznimno jak na lopti, sposoban otresti se suparnika s nevjerojatnom lakoćom". Dodali su kako njegova fizička dominacija omogućuje Cityju da bez straha drži visoku obrambenu liniju.

Zanimljivo, isti je medij dodao i jednu manju, konstruktivnu kritiku, koja pokazuje koliko su detaljne njihove analize. Primijetili su kako Gvardiol, unatoč sjajnoj igri, "u završnoj trećini terena ponekad bira sigurnije dodavanje umjesto ambicioznije lopte koja bi mogla rasporiti obranu". Ipak, brzo su zaključili kako taj sitni prigovor "jedva da umanjuje dojam o još jednoj vrhunskoj partiji u dresu engleskog prvaka".

Gvardiol je igru napustio u 80. minuti kada ga je zamijenio Nathan Aké, čime mu je Guardiola dao zasluženi odmor uoči velikog derbija protiv Arsenala u Premier ligi. Njegov nastup protiv Napolija još je jednom potvrdio da je jedan od najbitnijih igrača Cityja koji ove sezone cilja sve trofeje. Pohvale engleskih medija samo su potvrda onoga što je vidljivo na terenu – Joško Gvardiol je svjetska klasa.