Nova Jagušićeva bomba, ovog puta pred očima skauta Barce!

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: MAXSport/screenshot

Adirano Jagušić impresionirao je i skaute Barcelona koji su došli u Koprivnici iz prve ruke provjeriti talent krilnog napadača za kojeg se već duže zanima i Bayer Leverkusen

Adriano Jagušić ponovno je zabio. Na dan kada je primio nagradu za najboljeg igrača HNL-a u studenom, "wunderkind" Slavena pogodio je u osmoj minuti prve utakmice 16. kola protiv Gorice. Baš kao i protiv Lokomotive, krilni napadač oslobodio se čuvara, gurnuo si loptu u for i potom fantastično pogodio u suprotni kut.

Davor Matijaš bio je potpuno nemoćan. Iako se ispružio i čak dotaknuo loptu, udarac je bio prejak. Očito pritisak nije dopro do Jagušića, iako ga danas na Kušek-Apašu gledaju i skauti velikana Barcelone. Oni su, naime, samo jedni od europskih velikana koji su iskazali zanimanje za mladog hrvatskog reprezentativca.

Gol Jagušića pogledajte OVDJE.

Vodstvo Slavena nije dugo trajalo. U 21. Ante Kavelj vratio je stvari na početaka kada je pogodio iz ubačaja Marijana Čabraje.

