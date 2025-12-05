Nova Jagušićeva bomba, ovog puta pred očima skauta Barce!

Adriano Jagušić ponovno je zabio. Na dan kada je primio nagradu za najboljeg igrača HNL-a u studenom, "wunderkind" Slavena pogodio je u osmoj minuti prve utakmice 16. kola protiv Gorice. Baš kao i protiv Lokomotive, krilni napadač oslobodio se čuvara, gurnuo si loptu u for i potom fantastično pogodio u suprotni kut.

Davor Matijaš bio je potpuno nemoćan. Iako se ispružio i čak dotaknuo loptu, udarac je bio prejak. Očito pritisak nije dopro do Jagušića, iako ga danas na Kušek-Apašu gledaju i skauti velikana Barcelone. Oni su, naime, samo jedni od europskih velikana koji su iskazali zanimanje za mladog hrvatskog reprezentativca.

Vodstvo Slavena nije dugo trajalo. U 21. Ante Kavelj vratio je stvari na početaka kada je pogodio iz ubačaja Marijana Čabraje.