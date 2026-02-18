Nova tragedija za Lindsey Vonn! 'Moj pas Leo pao je istog dana kao i ja. Još uvijek ne vjerujem'

Američka skijaška ikona Lindsey Vonn proživljava najteže trenutke karijere i života. Samo deset dana nakon stravičnog pada na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Milano Cortini, koji ju je ostavio s teškim prijelomom noge, Vonn je sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila još jednu tužnu vijest, a to je gubitak svog voljenog psa Lea, koji je bio njezin vjerni pratitelj trinaest godina.

U dirljivoj objavi, Vonn je podijelila niz fotografija i videa koji slave život njezinog psa Lea, otkrivajući da je preminuo samo dan nakon njezine nesreće, dok se ona oporavljala u bolnici. Opisala je posljednje dane kao najteže u svom životu, boreći se istovremeno s fizičkom boli i emocionalnim slomom.

​"Ovo je bilo nevjerojatno teških nekoliko dana. Vjerojatno najtežih u mom životu. Još se uvijek ne mogu pomiriti s tim da ga nema", napisala je Vonn u emotivnom tekstu.

Objasnila je tragičnu podudarnost događaja, navodeći kako se Leovo zdravstveno stanje naglo pogoršalo upravo u vrijeme njezina pada. "Onoga dana kad sam ja pala, pao je i Leo. Nedavno mu je dijagnosticiran rak pluća, a sad ga je izdalo i srce. Bio je u bolovima i njegovo tijelo više nije moglo pratiti njegov snažan duh", otkrila je. Oprostila se od njega iz bolničkog kreveta, dan nakon što je pretrpjela ozljedu koja joj je, po svemu sudeći, okončala karijeru. "Izgubila sam toliko toga što mi je značilo u tako kratkom vremenu. Ne mogu vjerovati."

U objavi je također potvrdila da njezina borba s ozljedama nije gotova, najavivši novu operaciju.

"Danas idem na još jednu operaciju. Mislit ću na njega kad zatvorim oči", zaključila je Vonn.

Njezine riječi izazvale su lavinu podrške obožavatelja. Komentari poput "Tako mi je žao zbog tvoje boli i gubitka" i "Kakav divan dečko. Sada imaš sve te anđele na nebu" preplavili su objavu.